Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:10 PM IST

    13 മിനിറ്റിൽ ഇരട്ട ഗോൾ; ഗുർപ്രീതിന്റെ ഉഗ്രൻ പെനാൽറ്റി സേവും; തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ ഇന്ത്യ

    indian football
    തജികിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്

    ഹോസിർ: കാഫ നാഷൻസ് കപ്പ് ഫുട്ബാളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉജ്വല ജയത്തോടെ തുടക്കം. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആരാധകരുടെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ പന്തു തട്ടിയ ആതിഥേയരായ തജികിസ്താനെ 2-1ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്കും പുതിയ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിനും മിന്നും തുടക്കം.

    ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കളിയുടെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ അൻവർ അലിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത്. 13ാം മിനിറ്റിൽ സന്ദേശ് ജിങ്കാനും ഇന്ത്യക്കായി സ്കോർ ചെയ്തു. നീലക്കുപ്പായത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് ഉവൈസിന്റെ ഉഗ്രൻ ത്രോയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്.

    24ാം ഷഹ്റോം സമീവി​ലുടെ തജികിസ്താൻ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും ഉജ്വലമായ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ പിടിച്ചു നിന്ന ഇന്ത്യ പുതിയ പരിശീലകനു കീഴിൽ ജയത്തോടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ താജികിസ്താന് സമനില നേടാൻ ഒരു പെനാൽറ്റി അവസരം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിങ്ങിന്റെ മിന്നും സേവ് ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷയായി.

    പ്രതിരോധ നിരയിൽ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് ഉവൈസും ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ​െപ്ലയിങ് ഇലവനിൽ തന്നെ ഇടം പിടിച്ച ഉവൈസ് പ്രതിരോധത്തിൽ മികച്ച സേവുകളുമായി തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. മലയാളി താരം ആഷിഖ് കുരുണിയനും ഇന്ത്യക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടി.

    TAGS:TajikistanAshique KuruniyanFootball Newsindian footbalGurpreet Sandhu
    News Summary - cafa nations football; India win against Tajikistan
