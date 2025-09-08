Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    date_range 8 Sept 2025 6:39 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 6:39 AM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ്; ജ​യി​ച്ചാ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന്മാ​ർ

    മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നെ​തി​രെ
    Players training before the match
    മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന താരങ്ങൾ

    ഹി​സോ​ർ (ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ): മ​ധ്യേ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം ഒ​രു ജ​യ​മ​രി​കെ. മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രെ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഒ​മാ​നാ​ണ് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ 79ാം റാ​ങ്കു​കാ​രാ​യ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ത് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കും.

    ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ ഓ​രോ ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി‍യും സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യാ​ണ് ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ൽ ക​ട​ന്ന​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ വ​ൻ​ക​ര​യി​ലെ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​രാ​യ ഇ​റാ​നെ​തി​രെ 0-3ന് ​പൊ​രു​തി വീ​ണു. പ​ക്ഷേ, താ​ഴ്ന്ന റാ​ങ്കു​കാ​രാ​യ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നോ​ട് ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ക്ഷീ​ണ​മാ​ണ്. ത​ജി​കി​സ്താ​നും ഇ​ന്ത്യ​ക്കും നാ​ലു​വീ​തം പോ​യ​ന്റാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ പി​റ​കി​ലാ​യ ഇ​ന്ത്യ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കും​തോ​റും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ടീ​മി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നും കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ, ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​വ​ർ വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ല്ലൊ​രു പ​രി​ശീ​ല​ക​നും താ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ന​ല്ല പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്’’ -ജ​മീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന് സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. കി​ർ​ഗി​സ്താ​നെ​യും തു​ർ​ക്ക്മെ​നി​സ്താ​നെ​യും 2-1നാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നോ​ട് 1-1 സ​മ​നി​ല​യും. ഉ​സ്ബ​ക്കി​നും ഒ​മാ​നും ഏ​ഴു​വീ​തം പോ​യ​ന്റാ​യ​പ്പോ​ൾ ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സം ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 5.30നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​രം. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​റാ​നും ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    TAGS:football tournamentFootball MatchIndia vs OmanCAFA Nations Cup
