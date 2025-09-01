Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 1 Sept 2025 7:12 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 7:12 AM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണം

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ഹി​സോ​ർ (ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ): ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 20ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ, ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ന്മാ​ർ, ഏ​ഴ് ത​വ​ണ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ന്ത് ത​ട്ടി​യ​വ​ർ.. കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​യെ നേ​രി​ടു​ന്ന ടീ​മി​ന്റെ ചെ​റി​യ വി​വ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​റാ​ന് മു​ന്നി​ൽ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 133ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് തീ​രെ ചെ​റി​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന് കീ​ഴി​ൽ ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ പ​ക്ഷെ പൊ​രു​താ​നു​റ​ച്ച് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സ​മ​നി​ല പോ​ലും പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്കം ന​ൽ​കും.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​യൊ​രു ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഇ​റാ​നെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യ​ത്. 1951ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ പേ​ർ​ഷ്യ​ക്കാ​രെ ഒ​റ്റ ഗോ​ളി​ന് വീ​ഴ്ത്തി ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​രു ടീ​മും മു​ഖാ​മു​ഖം വ​ന്ന​ത് 2018 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ. മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റാ​ന്റെ ജ​യം.

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ 2-1ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യ​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ആ​ദ്യ 13 മി​നി​റ്റി​നി​ടെ എ​തി​ർ വ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ പ​ന്തെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി. ധാ​ര​ണ​പ്പി​ശ​കി​ൽ ഒ​രു ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ത​ജി​കി​സ്താ​ന് സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ത​ട​ഞ്ഞ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു​വി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ 3-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു ഇ​റാ​ൻ. മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ലും പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ മാ​ജി​ദ് ഹു​സൈ​നി​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ബ്രൈ​റ്റ​നു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ച വി​ങ്ങ​ർ അ​ലി​റ​സ ജ​ഹാ​ൻ​ബ​ക്ഷു​മു​ണ്ട് സം​ഘ​ത്തി​ൽ. ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ ഓ​രോ ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ​റാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം അ​ഫ്ഗാ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്.

    TAGS:foot ballSports NewsCAFA Nations Cup
    News Summary - CAFA nations cup India versus Iran match will be held today
