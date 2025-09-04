Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഇന്ത്യയെ...
    Football
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:26 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:26 PM IST

    ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചുകെട്ടി അഫ്ഗാൻ; ഇനി പ്രതീക്ഷ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    CAFA Nations Cup
    cancel

    ഹിസോർ (തജികിസ്താൻ): കാഫ നാഷൻസ് കപ്പ് ഫുട്ബാളിലെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ തങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലുള്ള അഫ്ഗാനോട് ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു ഖാലിദ് ജമീലും സംഘവും.

    ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി ഇറാൻ ഫൈനലിലെത്തി. ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാന മത്സരം കളിക്കാമെന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ. അത് ഇറാൻ-തജികിസ്താൻ മത്സരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല. ഇരു ടീമുകളും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്ലേ ഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിൽ മേൽക്കൈ. 23ാം മിനിറ്റിൽ അഫ്ഗാൻ താരത്തിന്‍റെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു കൈയിലൊതുക്കി.

    പിന്നാലെ അഷിഖ് കുരുണിയൻ നൽകിയ ഒരു ബാക്ക് പാസ്സ് മുതലെടുക്കാൻ ഇർഫാന് കഴിഞ്ഞില്ല. പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിലും ആക്രമണ ഫുട്ബാളിലും ഇന്ത്യ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയെങ്കിലും വലകുലുക്കാനായില്ല. ഒടുവിൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനിലിയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 133ാം സ്ഥാനത്തും അഫ്ഗാൻ 161ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിലുള്ള തജികിസ്താനെ 2-1നു തോൽപിച്ച ഇന്ത്യ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഇറാനോട് 3-0 തോൽവി വഴങ്ങി.

    പുതിയ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിനു കീഴിൽ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ചത്. പരിക്കേറ്റ പ്രതിരോധ താരം സന്ദേശ് ജിങ്കാനില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian football teamCAFA Nations Cup
    News Summary - CAFA Nations Cup: India 0-0 Afghanistan
    Similar News
    Next Story
    X