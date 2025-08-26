Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    26 Aug 2025 9:11 AM IST
    26 Aug 2025 9:31 AM IST

    ജ​മീ​ലി​ന്റെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​പാ​ട്ട്; പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ നീ​ല​ക്ക​ടു​വ​ക​ൾ

    • മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ജി​തി​ൻ എം.​എ​സ് ടീ​മി​ൽ
    Khalid Jamil
    കോച്ച് ഖാലിദ് ജ​മീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ​രാ​ശ​രി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളെ എ​ങ്ങ​നെ വ​മ്പ​ൻ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന മാ​തൃ​ക. തി​ക​ഞ്ഞ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​മീ​പ​ന​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ജ​മീ​ലി​ന് കീ​ഴി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡും ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​യും വ​മ്പ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ പ​രി​ശീ​ല​ക കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴും ആ​രാ​ധ​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യാ​ണ്. ക​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും വി​വാ​ദം നി​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പു​രു​ഷ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന് സാധിക്കുമോ എ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ലെ മി​ന്നും കോ​ച്ച് മ​നോ​ലോ മാ​ർ​ക്വേ​സി​നു​പോ​ലും അ​ടി​തെ​റ്റി​യി​ട​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ജ​മീ​ലി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​കാ​ല​ത്തി​നു​കൂ​ടി തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ത​ജി​കി​സ്താ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​നു ശേ​ഷം 23 അം​ഗ ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഛേത്രി​യി​ല്ല; മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളും

    ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ജ​മീ​ലി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യെ​ത്തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. വി​ര​മി​ച്ചി​ട്ടും മാ​ർ​ക്വേ​സ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നാ​യ സു​നി​ൽ ഛേത്രി​യെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് 35 അം​ഗ സാ​ധ്യ​ത പ​ട്ടി​ക​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ച്ചു പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഏ​ഴു പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളെ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ ക്ല​ബ് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    ബ​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ചോ ആ​റോ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ലെ സ്ഥി​രം താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ, ഈ ​വി​ട​വ് ഏ​തു വി​ന്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജ​മീ​ൽ ക​ള​ത്തി​ൽ നി​ക​ത്തു​മെ​ന്ന​താ​ണ് കൗ​തു​ക​ക​രം. മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, വി​ശാ​ൽ കെ​യ്ത്ത്, ലാ​ല​ങ്മാ​വി​യ (അ​പൂ​യ), അ​നി​രു​ദ്ധ് താ​പ്പ, ദീ​പ​ക് താ​ങ്റി, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, ലി​സ്റ്റ​ൺ കൊ​ളാ​സോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ​ഗാ​ന്റെ ക​ടും​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​ത്.

    ഛേത്രി​യി​ല്ലാ​ത്ത മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യി​ൽ ലാ​ലി​യ​ൻ സു​വാ​ല ചാ​ങ്തെ​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പു​തി​യൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ ലൈ​ന​പ് ത​ന്നെ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഐ.​എ​സ്എ​ൽ സീ​സ​ണി​ലും ഡ്യു​റ​ന്റ് ക​പ്പി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി താ​രം എം.​എ​സ്. ജി​തി​ൻ, ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ യാ​ദ്‍വാ​ദ്, മും​ബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി താ​രം വി​ക്രം പ്ര​താ​പ് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ, ഫോ​ർ​വേ​ഡ് നി​ര​യി​ൽ മ​ൻ​വി​ർ സി​ങ് ജൂ​നി​യ​റി​നെ​യും ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​റ്റു മൂ​ന്ന് പൊ​സി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും താ​ര​ത​മ്യേ​ന മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ടീം ​ജ​മീ​ലി​ന് കൂ​ട്ടാ​യു​ണ്ട്. മ​നോ​ലോ മാ​ർ​േ​ക്വ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു ബാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഒ​രി​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ടീം ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്. അ​മ​രീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്, ഋ​ത്വി​ക് തി​വാ​രി എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ​മാ​രാ​യു​ണ്ട്. മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ഉ​ദാ​ന്ത സി​ങ്, ന​യോ​റം മ​ഹേ​ഷ് സി​ങ്, ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ്, ബോ​റി​സ് സി​ങ്, ജീ​ക്സ​ൺ സി​ങ്, നി​ഖി​ൽ പ്ര​ഭു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ ബേ​ക്കെ​യും സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​നും ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, റോ​ഷ​ൻ സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ന്നേ​ക്കും. ത​രം​പോ​ലെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, ചി​ങ്ഗ്ലി​യ​ൻ സ​ന, മി​ങ്താ​ൻ​മാ​വി​യ റാ​ൽ​തെ എ​ന്നി​വ​രും കോ​ച്ചി​ന്റെ ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ലെ അ​സ്ത്ര​ങ്ങളാവും. ടീം ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​നെ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​ൽ ബേ​ക്കെ, സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​ൻ, ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ ആം ​ബാ​ൻ​ഡ് മാ​റി​യ​ണി​ഞ്ഞേ​ക്കും.

    സാ​ധ്യ​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല​ക്സ് സ​ജി, സു​നി​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ, മ​ധ്യ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ഹു​ൽ കെ.​പി, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​സാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബി​ന്റെ മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ് ജൂ​നി​യ​ർ, എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ താ​രം ഋ​ത്വി​ക് തി​വാ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തു​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം 29ന്

    ​ക്യാ​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ടീം ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ജി​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് നീ​ല​ക്ക​ടു​വ​ക​ൾ കാ​ഫ (മ​ധ്യേ​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം 29ന് ​ത​ജി​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഇ​റാ​നെ​യും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ​യും നേ​രി​ടും. 2027ലെ ​എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന്റെ യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​നെ​തി​രെ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം: ​ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​മാ​ർ-​ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു, അ​മ​രീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്, ഹൃ​ത്വി​ക് തി​വാ​ർ, ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ- രാ​ഹു​ൽ ഭേ​ക്കെ, നൗ​റെം റോ​ഷ​ൻ സി​ങ്, അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​ൻ, ചിം​ഗ്ലെ​ൻ​സാ​ന സി​ങ്, മി​ങ്താ​ൻ​മാ​വി​യ റാ​ൽ​തെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ​മാ​ർ -നി​ഖി​ൽ പ്ര​ഭു, സു​രേ​ഷ് സി​ങ് വാ​ങ്ജാം, ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ് ഭ​ട്ട്, ജീ​ക്‌​സ​ൺ സി​ങ്, ബോ​റി​സ് സി​ങ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ഉ​ദാ​ന്ത സി​ങ്, നൗ​റെം മ​ഹേ​ഷ് സി​ങ്, ഫോ​ർ​വേ​ഡു​ക​ൾ- ഇ​ർ​ഫാ​ൻ യാ​ദ്‌​വാ​ദ്, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ് (ജൂ​നി​യ​ർ), ജി​തി​ൻ എം​എ​സ്, ലാ​ലി​യ​ൻ​സു​വാ​ല ചാ​ങ്‌​തെ, വി​ക്രം പ​ർ​താ​പ് സി​ങ്

