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    Football
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 9:30 AM IST

    ഹാട്രിക്കുമായി ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്; ഇപ്‌സ്വിച്ച് ടൗണിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

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    ഹാട്രിക്കുമായി ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്; ഇപ്‌സ്വിച്ച് ടൗണിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
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    മാഞ്ചസ്റ്റർ: സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹൾ സിറ്റിയോട് നേരിട്ട അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇപ്‌സ്വിച്ച് ടൗണിനെ രണ്ടിനെതിരെ അഞ്ചു ഗോളുകൾക്കാണ് യുണൈറ്റഡ് തകർത്തുവിട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കാണ് യുണൈറ്റഡിന് ആധികാരിക ജയമൊരുക്കിയത്.

    മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഫ് ഡേവിസ് നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഇപ്‌സ്വിച്ചാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ 40-ാം മിനിറ്റിൽ മത്തിയൂസ് കുന്യയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ഫെർണാണ്ടസ് യുണൈറ്റഡിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 56-ാം മിനിറ്റിൽ ഇപ്‌സ്വിച്ച് താരം ജേക്കബ് ഗ്രീവ്‌സിന്റെ സെൽഫ് ഗോൾ യുണൈറ്റഡിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഹാരി മഗ്വെയറിന്റെ ഷോട്ട് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പന്ത് ഗ്രീവ്‌സിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.

    തുടർന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം കുന്യയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഫെർണാണ്ടസ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ലീഡ് ഉയർത്തി. 68-ാം മിനിറ്റിൽ താരം തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. 82-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോ യുണൈറ്റഡിന്റെ അഞ്ചാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ അധികസമയത്ത് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസിന്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് ചൂബ അക്‌പോം ഇപ്‌സ്വിച്ചിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കി.

    മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ചെൽസി മൂന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് ബ്രൈറ്റണെ പരാജയപ്പെടുത്തി. പുതിയ പരിശീലകൻ സാബി അലോൺസോയുടെ കീഴിൽ ചെൽസി നേടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ റോമിയോ ലാവിയയിലൂടെ ചെൽസിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. റോജേഴ്‌സിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് പെഡ്രോ നെറ്റോയും, മികച്ചൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ജാവോ പെഡ്രോയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ചെൽസിയുടെ ലീഡ് മൂന്നായി. 74-ാം മിനിറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ കോൾ പാമർ ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്നും തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഷോട്ട് വലയിൽ കയറിയതോടെ ചെൽസിയുടെ ഗോൾ നേട്ടം നാലായി.

    ബ്രൈറ്റണായി മാലിക് യാൽകൗയെ, പാസ്‌കൽ ഗ്രോസ് (അധികസമയത്ത്) എന്നിവർ ഗോൾ മടക്കിയപ്പോൾ ജാവോ പെഡ്രോയുടെ സെൽഫ് ഗോളും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ആസ്റ്റൺ വില്ലയിൽ നിന്നും ചെൽസിയിലെത്തിയ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ബ്ലൂസിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

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    TAGS:Old TraffordhattrickBruno FernandesEnglish Premier LeagueManchester United
    News Summary - Bruno Fernandes Hat-Trick Inspires Manchester United Win Over Ipswich Town
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