റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഐക്കൺ; വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്

റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഐക്കൺ; വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്text_fields
ലിസ്ബൺ: ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീം ക്യാമ്പ് വിട്ടെന്ന വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഫുട്ബാൾ ഐക്കണായി തുടരുമെന്ന് പോർച്ചുഗൽ പ്ലേമേക്കർ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്.
നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെൻമാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പരിശീലകൻ ഹോർഹെ ജീസസ് വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ടീം വിട്ടത്. ഈ മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ പോർച്ചുഗൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചിരുന്നു. പോർച്ചുഗൽ ജഴ്സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുകയും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും ചെയ്ത മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ്-മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരത്തിന്റെ ഭാവി ഇതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
"ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ദേശീയ ടീമിന്റെയും ഫുട്ബാളിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം എന്നും തുടരും. പോർച്ചുഗലിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം വലുതാണ്" -ശനിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഫെർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞു. റൊണാൾഡോയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐക്യത്തിനായുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ ആഹ്വാനം.
"എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. നാം ചേരിതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായാലും ദേശീയ ടീമിൽ ഭിന്നതകളില്ല, ടീം ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ തുടരും" -ബ്രൂണോ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് രാജ്യം വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നമ്മുടെ ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐക്കണാണെന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബ്രൂണോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യ ഇലവനിൽ റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെ തന്നെ എവേ മത്സരങ്ങളിൽ നോർവെയെയും ഡെൻമാർക്കിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ പോർച്ചുഗൽ ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നോർവെയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്.
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