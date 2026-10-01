ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ 'ബ്രൈറ്റൺ മോഡൽ'text_fields
ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും ആധിപത്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ, നിരന്തരമായി ചർച്ചാവിഷയമാകുന്ന ഒരു പേരാണ് ബ്രൈറ്റൺ ആന്റ് ഹോവ് ആൽബിയോൺ. ലോകത്തിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകൾ അവരുടെ മികച്ച കളിക്കാരെയും പരിശീലകരെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നൽകി കൊണ്ടുപോയിട്ടും, പകരം അതിലും മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. 2026-27 സീസണിൽ ആഴ്സണലിനെ അവരുടെ തട്ടകമായ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് 3-0 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലുമില്ലാതെ, ഫുട്ബോൾ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക-കായിക മാതൃകയായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്.
ടോണി ബ്ലൂം എന്ന ക്ലബ്ബ് ഉടമയുടെ ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് പശ്ചാത്തലം, നൂതനമായ സ്പോർട്സ് അനലിറ്റിക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ, കുറ്റമറ്റ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി, പോൾ ബാർബറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മികച്ച ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റ്, നിലവിലെ പരിശീലകൻ ഫാബിയൻ ഹ്യുർസെലറുടെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ബ്രൈറ്റന്റെ ഈ വിജയരഹസ്യം.
പുതിയ സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് ബ്രൈറ്റന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അവർ ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2022-23 സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നേടിയ 19 ഗോളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സീസൺ തുടക്കമാണിത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മികച്ച ചില ഫലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ 4-0 ന് തകർത്ത അവർ, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനോട് 1-1 സമനില വഴങ്ങുകയും, കൊവെൻട്രി സിറ്റിയെ 5-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചെൽസിയോട് 4-3 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ടീമിന്റെ ആക്രമണോത്സുകത അവിടെയും പ്രകടമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ആഴ്സണലിനെതിരെയുള്ള 3-0 ന്റെ വിജയമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് പകരം ഇറങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
ടോണി ബ്ലൂം: ഫുട്ബോളിലെ ആൽക്കെമിസ്റ്റും ഡാറ്റാ വിപ്ലവവും
ബ്രൈറ്റന്റെ വിജയങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമയായ ടോണി ബ്ലൂം ആണ്. പ്രൊഫഷണൽ പോക്കർ കളിക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം 'ദ ലിസാർഡ്' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ സമ്മാനമായി നേടിയ അദ്ദേഹം, അവിടെ നിന്നും പഠിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെയും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പാഠങ്ങൾ കായിക ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ചൂതാട്ടരംഗത്ത് റിസ്കുകൾ കണക്കുകൂട്ടാനും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം സന്നിവേശിപ്പിച്ചു. 2009ൽ മുൻ ഉടമയായ ഡിക്ക് നൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹം, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പോർട്സ് അനലിറ്റിക്സ് കമ്പനിയായ 'സ്റ്റാർലിസാർഡ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രൈറ്റന്റെ അടിത്തറ പണിതത്.
സ്റ്റാർലിസാർഡ് കേവലമൊരു ഫുട്ബോൾ സ്കൗട്ടിങ് സംവിധാനമല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡാറ്റാ പോയിന്റുകൾ ശേഖരിച്ച്, സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വമ്പൻ ഡാറ്റാ ഫാക്ടറിയാണത്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോൾസ് (xG) എന്ന ആശയം ലോക ഫുട്ബോളിൽ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തുന്നതിന് ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് തന്നെ ടോണി ബ്ലൂമും സംഘവും അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് അവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ത്രെട്ട് (xT), പൊസിഷൻ-വാല്യൂ മോഡലുകൾ തുടങ്ങിയ നൂതന മെട്രിക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കളിക്കാരൻ മൈതാനത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് പാസ് നൽകിയാലാണ് ഗോളടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി അളക്കാൻ xT പോലുള്ള ഡാറ്റകൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു ഊഹമല്ല, മറിച്ച് കളിക്കാരുടെ പാസിങ് അക്യുറസി, ഹൈ-ഇന്റൻസിറ്റി റണ്ണുകൾ, പന്ത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്ന സംവിധാനമാണ്.
സ്റ്റാർലിസാർഡിന്റെ ഡാറ്റാ ശേഖരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസിലാക്കാൻ അവർ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും. 2023ൽ മാത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 65,000ൽ പരം ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളാണ് അവർ വിശകലനം ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്നും 167 മത്സരങ്ങളിൽ ഒത്തുകളി നടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവരുടെ അൽഗോരിതം കണ്ടെത്തി. ഈ ഡാറ്റാ വിശകലന ശേഷിയാണ് ബ്രൈറ്റൺ തങ്ങളുടെ കളിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2017ൽ രൂപീകരിച്ച 'ജെയിംസ്ടൗൺ അനലിറ്റിക്സ്' എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോണി ബ്ലൂം ഈ ഡാറ്റാ സേവനങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് നൽകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ ജെയിംസ്ടൗൺ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് ബ്രൈറ്റനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഉൾപ്പെടാനും ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും ഒരു കളിക്കാരൻ കുറഞ്ഞത് 3000 മിനിറ്റെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരിക്കണം എന്ന കർശന നിബന്ധന പോലുമുണ്ട്.
മൾട്ടി-ക്ലബ് ഓണർഷിപ്പ് പൈപ്പ്ലൈൻ: യൂണിയൻ എസ്ജിയും ഹാർട്സും
പ്രതിഭകളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ കടുത്ത മത്സരസ്വഭാവവുമായി ഉടനടി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ടോണി ബ്ലൂം മൾട്ടി-ക്ലബ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന തന്ത്രം സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബെൽജിയൻ ക്ലബ്ബായ യൂണിയൻ സെന്റ്-ഗില്ലോയിസ്, സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബ്ബായ ഹാർട്ട് ഓഫ് മിഡ്ലോത്തിയൻ എന്നീ ക്ലബ്ബുകളിൽ അദ്ദേഹം നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രൈറ്റൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന യുവതാരങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ഈ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് ലോണിൽ അയക്കുന്നു. കാവോറു മിറ്റോമ, സൈമൺ അഡിൻഗ്ര, ഡെനിസ് ഉൻദാവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം യൂണിയൻ എസ്ജിയിൽ ലോണിൽ കളിച്ച് തങ്ങളുടെ മികവ് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബ്രൈറ്റന്റെ ആദ്യ ഇലവനിലേക്ക് എത്തിയത്. മിറ്റോമ തന്റെ ആദ്യ സീസണിൽ യൂണിയൻ എസ്ജിക്കായി കളിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ആർജ്ജിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളടിക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സൈമൺ അഡിൻഗ്രയും ബെൽജിയത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷമാണ് ബ്രൈറ്റനിലെത്തിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ 21 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന് സണ്ടർലാൻഡിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പൈപ്പ്ലൈൻ ബ്രൈറ്റന് കളിക്കാരെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻകുബേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇവിടെ യുവേഫയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങളെ ബ്രൈറ്റൻ എങ്ങനെ നിയമപരമായി തന്നെ മറികടക്കുന്നു എന്നതും പഠനാർഹമാണ്. ഒരേ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ ഒരേ യൂറോപ്യൻ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന യുവേഫയുടെ നിയമം നിലവിലുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിലധികം ക്ലബ്ബുകളിൽ 30 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരിയുണ്ടെങ്കിലോ, ഭരണസമിതിയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലോ ആണ് ഇതിനെ 'നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഉടമസ്ഥത' ആയി യുവേഫ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ നിയമം മൂലം ക്ലബ്ബുകൾ യൂറോപ്യൻ ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട ടോണി ബ്ലൂം, വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി. യൂണിയൻ എസ്.ജിയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 25 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയും, ബാക്കി ഓഹരികൾ തന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ അലക്സ് മുസിയോയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 9.68 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച് സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബ്ബായ ഹാർട്സിന്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയപ്പോഴും അത് കൃത്യമായി 29 ശതമാനത്തിൽ നിർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഓഹരിയുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ സാങ്കേതികമായി യുവേഫ നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല.
സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും വിപണിയിലെ സുസ്ഥിരതയും
കളിക്കളത്തിലെ വിജയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ബ്രൈറ്റൺ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. താരങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ക്ലബ്ബിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടന ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 122 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് എന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക ലാഭമാണ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഗ്രഹാം പോട്ടർ എന്ന പരിശീലകനെ ചെൽസിക്ക് വിറ്റതിലൂടെ ലഭിച്ച 21 ദശലക്ഷം പൗണ്ടും, മാർക്ക് കുക്കുറെല്ല, മാക് അലിസ്റ്റർ, ബിസൂമ എന്നിവരെ വിറ്റ തുകയുമാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ലാഭത്തിന് കാരണമായത്. എന്നാൽ 2024-25 ലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്ലബ്ബിന് 55 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലബ്ബിന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങളെയാണ്. പുതിയ താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിനായി 210 ദശലക്ഷം പൗണ്ടാണ് ക്ലബ്ബ് ഈ വിൻഡോയിൽ ചെലവാക്കിയത്.
ഇത്രയും പണം ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്കായി ചെലവാക്കിയെങ്കിലും പ്രീമിയർ ലീഗിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റന്റെ കളിക്കാരുടെ വാർഷിക വേതനം വളരെ നിയന്ത്രിതമാണ്. അവരുടെ വാർഷിക വേതന ബിൽ ഏകദേശം 159 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് മുതൽ 164 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വരെയാണ്. ഇത് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏകദേശം പതിനാറാം സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത്. ഉയർന്ന വേതനം നൽകുമ്പോൾ ഫോമിലല്ലാത്ത കളിക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കൃത്യമായ ഒരു വേതന ഘടന നിലനിർത്താൻ ടോണി ബ്ലൂമിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ക്ലബ്ബിന് 296 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ അറ്റ കടം ഉണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടോണി ബ്ലൂം നൽകിയിട്ടുള്ള പലിശ രഹിത വായ്പകളാണ്.
ഫാബിയൻ ഹ്യുർസെലർ: പുതിയ സീസണിലെ തന്ത്രങ്ങളും ഫീൽഡിലെ ഇമ്പാക്ടും
മുൻ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ ഡി സെർബിയുടെ പടിയിറക്കത്തിന് ശേഷം ബ്രൈറ്റന്റെ ശൈലി തകരുമെന്ന് ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിധിയെഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജർമനിയിലെ സെന്റ് പോളി ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് വെറും 33 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഫാബിയൻ ഹ്യുർസെലർ എന്ന യുവ പരിശീലകനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രൈറ്റൻ വീണ്ടും ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ബ്രൈറ്റന്റെ അത്യുജ്ജലമായ പ്രകടനം ഹ്യുർസെലറുടെ തന്ത്രപരമായ മികവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്.
4-2-3-1 എന്ന ഫോർമേഷനിലാണ് ഹ്യുർസെലർ സാധാരണയായി ടീമിനെ വിന്യസിക്കുന്നതെങ്കിലും, കളിക്കളത്തിൽ അതൊരു പരമ്പരാഗത ശൈലിയല്ല. മറിച്ച് പൊസിഷനൽ റൊട്ടേഷനുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിൽഡ്-അപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സെന്റർ ബാക്കുകൾ വൈഡായി നിൽക്കുകയും, സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർമാർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന് താൽക്കാലിക സെന്റർ ബാക്കുകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പന്ത് കൈവശം വെക്കാൻ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ മിഡ്ഫീൽഡർമാർ തന്നെ പ്രതിരോധ നിരയിൽ നിന്ന് പന്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടീമിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വേഗത നൽകുന്നു. മുൻ പരിശീലകൻ ഡി സെർബിയുടെ ശൈലിയിൽ ഗോളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് എതിരാളികളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിൽഡ്-അപ്പ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമെങ്കിൽ, ഹ്യുർസെലർ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. എതിരാളികളുടെ പ്രസിങ് ഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് പാസുകളും ലോംഗ് പാസുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ ഹ്യുർസെലർ ഗോൾകീപ്പറായ ബാർട്ട് വെർബ്രൂഗനെയും ടീമിനെയും പ്രാപ്തരാക്കി.
പന്ത് വെറുതെ കൈവശം വെക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, ഹൈ-പ്രസിങ്ങിലൂടെ പന്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് ഹ്യുർസെലർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ബോളുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും ഡ്യുവലുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിലും ഈ ടീം ഏറെ മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ തന്നെ ഹൈ പ്രസിങ്ങിലൂടെ പന്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ (192 തവണ) ആഴ്സണലിനെപ്പോലും (179 തവണ) മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ ബ്രൈറ്റന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പരിക്കുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന മാസ്റ്റർക്ലാസ്
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ആഴ്സണലിനെതിരെയുള്ള 3-0 ത്തിന്റെ ചരിത്ര വിജയം ഹ്യുർസെലറുടെ തന്ത്രപരമായ കഴിവിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് മിറ്റോമ, അഡിൻഗ്ര എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ച വരെ ഇവർക്ക് വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ ഡാനി വെൽബെക്ക്, യാങ്കുബ മിന്റേ, ജാക്ക് ഹിൻഷെൽവുഡ്, ജോർജീനിയോ റൂട്ടർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കും ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഹ്യുർസെലർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിരുന്ന മാക്സിം ഡി കുയ്പ്പറെ ലെഫ്റ്റ് വിംഗറായി അദ്ദേഹം കളിപ്പിച്ചു. ഈ മാറ്റം മികച്ച ഫലം നൽകി, എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം നേടി. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള 19 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ചാരലാംപോസ് കോസ്റ്റൗലസ് എന്ന യുവതാരത്തെ സ്ട്രൈക്കറായി ഇറക്കി. ഈ തന്ത്രം പൂർണമായും വിജയിച്ചു. ആഴ്സണലിനെതിരെ കോസ്റ്റൗലസ് ഒരു ഗോൾ നേടി.
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ലിവർപൂൾ, ആഴ്സണൽ തുടങ്ങിയ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരെ തന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് സീസണുകളിൽ തന്നെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഹ്യുർസെലർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെ കളിക്കളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി അതിവേഗം സംയോജിപ്പിച്ച്, എതിരാളികളുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഈ യുവ പരിശീലകന്റെ കഴിവാണ് ബ്രൈറ്റനെ ഈ സീസണിലും പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ സംഘമാക്കി മാറ്റുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റൻ ജയിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കേവലം മികച്ച കളിക്കാരിലോ ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലകനിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അതൊരു സമഗ്രമായ സംവിധാനത്തിന്റെ വിജയമാണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡാറ്റ, മൾട്ടി-ക്ലബ് ഓണർഷിപ്പ് മോഡലിലൂടെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വികസന അവസരങ്ങൾ, സി.ഇ.ഒ പോൾ ബാർബറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പരസ്പരം ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു.
എത്ര മികച്ച കളിക്കാരെ മറ്റ് വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകൾ കോടികൾ നൽകി കൊണ്ടുപോയാലും, അവർക്ക് പകരക്കാരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻ-ബിൽറ്റ് 'സക്സഷൻ പ്ലാൻ' ബ്രൈറ്റനിൽ സജീവമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു കളിക്കാരന്റെയോ പരിശീലകന്റെയോ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഈ ക്ലബ്ബിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി ഭീമമായ തുകകൾ ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിൽ ചിലവാക്കുമ്പോഴും, വേതന ഘടനയിൽ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു.
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