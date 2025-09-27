ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനോട് കനത്ത തോൽവിയേറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ്; മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ വീണത് 1-3ന്text_fields
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനോട് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ്. ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ വീണത്. എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ഇഗാർ തിയാഗോ തുടക്കമിട്ടു. 20ലും സ്കോർ ചെയ്ത് തിയാഗോ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. 26ാം മിനിറ്റിൽ ബെഞ്ചമിൻ സെസ്കോയിലൂടെ യുനൈറ്റഡ് ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ഈ സ്കോറിൽ കളി തീരാനിരിക്കെ മതിയാസ് ജെൻസെൻ (90+6) ആഘാതം കൂട്ടി. സീസണിൽ ആറിൽ മൂന്ന് കളിയും തോറ്റ യുനൈറ്റഡിന്റെ സമ്പാദ്യം ഏഴ് പോയന്റ് മാത്രമാണ്.
ലിവർപൂളിന് തോൽവി
ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെതിരെ ലിവർപൂളിന് തോൽവി. ഇൻജുറി ടൈമിൽ എഡ്ഡി നേഷ്യ നേടിയ ഗോളിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ ജയം. ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഇസ്മായില സറിലൂടെ ലീഡ് നേടിയ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതെയാണ് മുന്നേറിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 87ാം മിനിറ്റിൽ ഫെഡറികോ ചീസയിലൂടെ ലിവർപൂൾ ഒപ്പമെത്തി. മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിൽ, ഫൈനൽ വിസിലിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വന്ന ഗോളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ജയം പിടിക്കുകയായിരുന്നു
തകർത്താടി കെയ്ൻ; ബയേണിന് ജയം
മ്യൂണിക്: ജർമൻ ബുണ്ടസ് ലിഗയിൽ വെർഡെർ ബ്രെമെനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന് തകർത്ത് ബയേൺ മ്യൂണിക്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഹാരി കെയ്ൻ ഇരട്ട ഗോളുമായി നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരത്തിലായിരുന്നു ജയം. 22ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസ് ഡയസ് ആതിഥേയരെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. 45ാം മിനിറ്റിലെ പെനാൽറ്റി കെയ്ൻ ഗോളാക്കി. 65ൽ വീണ്ടും കെയ്ൻ. 87ാം മിനിറ്റിൽ കോൺറാഡ് ലെയ്മർ പട്ടിക തികച്ചു. ബയേൺ ജഴ്സിയിൽ കെയ്ൻ 100 ഗോളും തികച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register