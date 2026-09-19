ചെല്സിക്കെതിരെ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം; പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുtext_fields
ലണ്ടൻ: വെസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ഡെർബിയിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുയർത്തിയാണ് തോൽവിയറിയാതെ കുതിക്കുന്ന ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് ചിരവൈരികളായ ചെൽസിയെ തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ കീത്ത് ആൻഡ്രൂസിന്റെ സംഘം പ്രീമിയർ ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി.
മത്സരത്തിന്റെ 61-ാം മിനിറ്റിൽ ജെയ്ഡൻ ആന്റണിയിലൂടെയാണ് ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് ഗോൾവേട്ട തുടങ്ങിയത്. ജാനിക് ഷൂസ്റ്റർ തലയിലൂടെ മറിച്ചുനൽകിയ പന്ത് അൻഡണി അനായാസം വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമനിലയ്ക്കായി ചെൽസി നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് വീണ്ടും പ്രഹരിച്ചു. കെവിൻ ഷേഡെയുടെ ഷോട്ട് ഗോളി എമി മാർട്ടിനെസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് പന്ത് വലയിലാക്കി ഇഗോർ തിയാഗോ ഈ സീസണിലെ തന്റെ ആദ്യ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫാബിയോ കാർവാലോ ടീമിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
ഈ തോൽവിയോടെ ചെൽസിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ജയമില്ലാതെ തുടരുന്നു. സാബി അലോൺസോ പരിശീലകനായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ടീം ഒരു മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനാകെ തോൽക്കുന്നത്. ജോവോ പെഡ്രോയുടെ പരിക്ക് ചെൽസിക്ക് തിരിച്ചടിയായപ്പോൾ, ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന്റെ പ്രതിരോധനിരയിൽ ഇരുപതുകാരൻ ജാനിക് ഷൂസ്റ്ററുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി. സീസണിലെ മികച്ച തുടക്കത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് ആരാധകർ.
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