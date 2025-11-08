Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ...
    Football
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:18 AM IST

    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ബ്ര​സീ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ​തി​രെ സാം​ബി​യ (5-2) ക്ക് ​വി​ജ​യം
    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ബ്ര​സീ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ബ്ര​സീ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 കി​രീ​ട ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ ബ്ര​സീ​ലി​ലെ യു​വ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ​ട​ക്കി.ആ​ദ്യ​ക​ളി​യി​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ എ​ഴു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ള​ച്ച ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ളി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം മി​നു​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ലൂ​യി​സ് എ​ഡ്വേ​ർ​ഡോ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കി സ്‌​കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഫെ​ലി​പ്പ് മൊ​റൈ​സ് (39), റു​വാ​ൻ പാ​ബ്ലോ (75) എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​ളി​ക​ൾ നേ​ടി ബ്ര​സീ​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ചി​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ സാം​ബി​യ (5-2) ത​ക​ർ​ത്തു. ര​ണ്ടു​മ​ത്സ​ര​വും വി​ജ​യി​ച്ച ബ്ര​സീ​ലും, സാം​ബി​യ​യും അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ട് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ മെ​ക്സി​ക്കോ​ക്ക് (1-0) വി​ജ​യം. ഗോ​ൾ പൊ​സി​ഷ​നി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റി​ന് നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​യു​ടെ 74ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗെ​യ്ൽ ഗാ​ർ​സി​യ​യു​ടെ ക്രോ​സി​ൽ ഹെ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഇ​യാ​ൻ ഒ​ൽ​വേ​ര മെ​ക്സി​ക്കോ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൻ ഒ​ൽ​വേ​ര​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.സ്വി​റ്റ​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം ഗ്രൂ​പ് എ​ഫി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് സ്വി​റ്റ​സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ സ്വി​റ്റ​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, 78ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കിം ​യോ​ഗോ​ന്റെ കി​ക്കി​ൽ ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള കിം ​ജി​വൂ​വി​ന്റെ ശ്ര​മം സ്വി​റ്റ​സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡ് ഗോ​ളി തി​യോ​ഡോ​ർ പി​സാ​രോ ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indonesiaHondurasbrazilSports News
    News Summary - Brazil defeats Indonesia; Zambia (5-2) wins over Honduras
    Similar News
    Next Story
    X