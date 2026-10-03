വിനി മങ്ങി, ലിനോ തിളങ്ങി; ഇന്ത്യയെ നാല് ഗോളിന് വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽ

വിനി മങ്ങി, ലിനോ തിളങ്ങി; ഇന്ത്യയെ നാല് ഗോളിന് വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽtext_fields
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യയെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ. കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് കാനറികളുടെ ജയം. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ സാമുവൽ ലിനോയാണ് (58, 90+5) ബ്രസീലിന്റെ ജയം ആധികാരികമാക്കിയത്. എസ്തേവാവോ (28), പെഡ്രോ (42) എന്നിവരാണ് കാനറിപ്പടക്കായി മറ്റ് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഇന്ത്യൻ ബോക്സിലേക്ക് കടന്നുകയറിയെങ്കിലും ആദ്യ 27 മിനിറ്റോളം ഗോൾ വഴങ്ങാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി. അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയുടെയും അപൂയയുടെയും നീക്കങ്ങളിലൂടെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയും ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 28-ാം മിനിറ്റിൽ വലതു വിങ്ങിലൂടെ കുതിച്ചെത്തിയ ബ്രസീൽ യുവതാരം എസ്തേവാവോ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിനെ മറികടന്ന് വല കുലുക്കി, മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ. 42-ാം മിനിറ്റിൽ പെഡ്രോ ഉതിർത്ത ഷോട്ട് തടയുന്നതിൽ ഗുർപ്രീതിന് വരുത്തിയ പിഴവിലൂടെ ബ്രസീൽ ലീഡ് രണ്ടായി ഉയർത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിനീഷ്യസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച ബ്രസീൽ, സാമുവൽ ലിനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ നിരയെ കളത്തിലിറക്കി. ഇന്ത്യൻ ഗോൾവല കാക്കാൻ ഗുർപ്രീതിന് പകരം പ്രഭ്സുഖൻ ഗില്ലുമെത്തി. എന്നാൽ 58-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ നിരയിലെ വിടവ് മുതലാക്കി ലിനോ ബ്രസീലിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു.
പിന്നീട് മാൻവീർ സിംഗും റയാൻ വില്യംസും നടത്തിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ഇന്ത്യ മറുപടി ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബ്രസീൽ ഗോളി പെഡ്രോ മൊറിസ്കോയുടെ മികച്ച സേവുകളും ഗോൾ ലൈൻ ക്ലിയറൻസും തിരിച്ചടിയായി. ഒടുവിൽ അധികസമയത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ (90+5) ലിനോ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ വല കുലുക്കിയതോടെ 4-0ന്റെ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ ബ്രസീൽ മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
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