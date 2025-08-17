Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:14 PM IST

    ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്കി​ന് ജ​ർ​മ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം

    ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്കി​ന് ജ​ർ​മ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം
    ബെ​ർ​ലി​ൻ: പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ടീ​മാ​യ ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ലൂ​യി​സ് ഡ​യ​സി​ന് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഗോ​ളും കി​രീ​ട​വും. സ്റ്റ​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ർ​മ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ​ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ലാ​ണ് ഹാ​രി കെ​യി​നൊ​പ്പം ഡ​യ​സും വ​ല കു​ലു​ക്കി ടീ​മി​ന് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ കി​രീ​ട​ത്തു​ട​ക്ക​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 2-1.

    18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​നാ​യാ​സ ട​ച്ചി​ൽ വ​ല കു​ലു​ക്കി കെ​യി​നാ​ണ് സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ച​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നെ​യും പ​ന്ത് ബ​യേ​ൺ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ളി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ നി​ക്ക് വോ​ൾ​ട്ടി​മേ​ഡി​​ലൂ​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചു. കോ​ട്ട കാ​ത്ത് 39കാ​ര​ൻ മാ​നു​വ​ൽ നോ​യ​ർ ഉ​രു​ക്കു കൈ​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ബ​യേ​ണി​ന് ര​ക്ഷ​യാ​യി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ലൂ​യി​സ് ഡ​യ​സ് ബ​യേ​ണി​ന് വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഗോ​ൾ നേ​ടി. അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ്റ്റ​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​നാ​യി ജാ​മി ലെ​വ​ലി​ങ് ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സ​മ​യം വൈ​കി​യി​രു​ന്നു.

    വ​മ്പ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ തു​ക​ക്ക് നാ​ലു വ​ർ​ഷ ക​രാ​റി​ലാ​ണ് ഡ​യ​സ് വി​ൻ​സ​ന്റ് കൊ​മ്പ​നി പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​യേ​ണി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സെ​ർ​ജി ന​ബ്രി​യു​ടെ പാ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഡ​യ​സി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര ഹെ​ഡ​ർ ഗോ​ൾ. ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ​താ​രം വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഡി​യോ​ഗോ ജോ​ട്ട​യു​ടെ ഓ​ർ​മ പു​തു​ക്കി ജോ​ട്ട സ്റ്റൈ​ൽ ഗോ​ളാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി.

    നീ​ണ്ട 11 വ​ർ​ഷം ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ബ​യേ​ൺ 2024ൽ ​ബ​യേ​ർ ലെ​വ​ർ​കൂ​സ​നു മു​ന്നി​ൽ കൈ​വി​ട്ട ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22നാ​ണ് പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മി​ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ലൈ​പ്സീ​ഗാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    TAGS:Bayern MunichGerman Super CupLuis Diaz
