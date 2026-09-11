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    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയേണിന്റെ ഗോൾവർഷം; ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റിനെ തകർത്തത് എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്

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    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയേണിന്റെ ഗോൾവർഷം; ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റിനെ തകർത്തത് എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്
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    മ്യൂണിക്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പുതിയ സീസണിന് അത്യുഗ്രൻ വിജയത്തുടക്കമിട്ട് ജർമൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നോർവീജിയൻ ക്ലബ്ബായ ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് വിൻസെന്റ് കൊമ്പനിയുടെ സംഘം തകർത്തുകളഞ്ഞത്. ഒലീസെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾക്ക് പുറമെ ജമാൽ മുസിയാല, ഹാരി കെയ്ൻ, അൽഫോൺസോ ഡേവീസ് എന്നിവരാണ് ബയേണിനായി വലകുലുക്കിയത്.

    ആദ്യപകുതിയിൽ കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർത്ത നോർവീജിയൻ നിരയെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ബയേൺ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത്. 47-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാരി കെയ്‌നിന്റെ ഷോട്ട് ഡിഫ്ലെക്ട് ചെയ്തു വന്നത് മുതലാക്കി ജമാൽ മുസിയാലയാണ് ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക് നേടുന്ന 900-ാം ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. യൂറോപ്പിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ക്ലബ്ബാണ് ബയേൺ.

    61-ാം മിനിറ്റിൽ മൈക്കൽ ഒലീസെയുടെ ഫ്രീക്കിക്കിൽ നിന്ന് തലവെച്ച് ഹാരി കെയ്ൻ ബയേണിന്റെ ലീഡ് ഉയർത്തി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നായകന്റെ 55-ാം ഗോളാണിത്. 71 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കെയ്ൻ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ഏർലിങ് ഹാളണ്ട് (49 മത്സരം), റൂഡ് വാൻ നിസ്റ്റൽറൂയ് (70 മത്സരം) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 55 ഗോൾ തികയ്ക്കുന്ന താരമായി ഹാരി കെയ്ൻ മാറി.

    77-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള പെനാൽറ്റി ഏരിയ റോക്കറ്റ് ഷോട്ടിലൂടെ അൽഫോൺസോ ഡേവീസ് ബയേണിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ കണ്ടെത്തി. തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് താരം മൈക്കൽ ഒലീസെ 83-ാം മിനിറ്റിൽ മനോഹരമായ കർവിങ് ഷോട്ടിലൂടെ സ്കോർ 4-0 ആക്കി. 87-ാം മിനിറ്റിൽ ഒലീസെയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ബോഡോ പ്രതിരോധ താരം ഓഡിൻ ജോർട്ടുഫ് ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ സന്ദർശകരുടെ തകർച്ച പൂർത്തിയായി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+2') ഒലീസെ തന്റെ ഇരട്ട ഗോളും ബയേണിന്റെ അഞ്ചാം ഗോളും തികച്ചു.

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    News Summary - Bayern Munich Rout Bodo/Glimt 5-0 in Champions League
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