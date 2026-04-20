Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightബയേണിന് ബു​ണ്ട​സ്...
    Football
    Posted On
    date_range 20 April 2026 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 11:55 PM IST

    ബയേണിന് ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കിരീടധാരണം 14 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 13-ാം തവണ
    ബയേണിന് ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ കി​രീ​ടം
    cancel

    മ്യൂ​ണി​ക് : ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ചു​വ​ന്ന വ​സ​ന്തം തു​ട​രും. ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ലെ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രാ​യി വീ​ണ്ടും അ​വ​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്. നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ 35ാം ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി വി​ൻ​സ​ന്റ് കൊ​മ്പ​നി​യും സം​ഘ​വും. സ്റ്റു​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​നെ​തി​രാ​യ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 4-2ന് ​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് കു​തി​പ്പ് തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. 14 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 13ാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ബ​യേ​ണി​ന് കി​രീ​ട നേ​ട്ടം. 2023-24ൽ ​ബ​യേ​ൺ ലെ​വ​ർ​കു​സെ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​വു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പേ​രി​ല്ല. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഹാ​രി കെ​യ്നി​നി​ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ ടൈ​റ്റി​ലാ​ണ്.

    അ​ല​യ​ൻ​സ് അ​റീ​ന​യി​ൽ സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ കി​രീ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ ബ​യേ​ൺ 21ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഞെ​ട്ടി. ബി​ലാ​ൽ എ​ൽ ഖ​നൂ​സി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ ക്രി​സ് ഫ്യൂ​റി​ച്ച് സ്റ്റു​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​നാ​യി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, 31ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജ​മാ​ൽ മു​സി​യാ​ല​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ റാ​ഫേ​ൽ ഗ്യു​റേ​റോ സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വെ​റും ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ക്കോ​ളാ​സ് ജാ​ക്സ​ൺ ബ​യേ​ണി​നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​വേ​ശം. 37ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബോ​ക്സി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഷോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സോ ഡേ​വി​സ് സ്കോ​ർ 3-1 ആ​ക്കി. പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ കെ​യ്ൻ 52ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യം ഏ​റ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ചേ​മ ആ​ൻ​ഡ്ര​സ് (88) സ്റ്റു​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​നാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ല്ല.

    30 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 79 പോ​യ​ന്റാ​ണ് ബ​യേ​ണി​നു​ള്ള​ത്. 64 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ബൊ​റു​സീ​യ ഡോ​ർ​ട്ട്മു​ണ്ടാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 109 ഗോ​ളു​ക​ൾ ബ​യേ​ൺ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. 1971-72 സീ​സ​ണി​ലെ 101 ഗോ​ൾ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് ഇ​വ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ബ​യേ​ണി​ലെ ത​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ലും ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലാ​ണ് കെ​യ്ൻ. കി​രീ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​രം വ​രെ 27 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 32 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് കെ​യ്ൻ ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ​യി​ൽ മാ​ത്രം നേ​ടി​യ​ത്. എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി താ​രം 51 ഗോ​ളു​ക​ൾ തി​ക​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bayern MunichBundesligaFootball NewsGerman football
    News Summary - Bavarian Dominance: Bayern Munich Secures 35th Bundesliga Title with Thrilling Win Over Stuttgart
    Similar News
    Next Story
    X