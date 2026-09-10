ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും ബാഴ്സയുടെ ഗോൾമഴ; ഫയനൂർഡിനെ തകർത്തത് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും ബാഴ്സയുടെ ഗോൾമഴ; ഫയനൂർഡിനെ തകർത്തത് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്text_fields
ബാഴ്സലോണ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സീസണിന് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ച് സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ എഫ്.സി ബാഴ്സലോണ. സ്വന്തം മൈതാനമായ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡച്ച് ക്ലബ്ബായ ഫയനൂർഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ സംഘം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുന്ന ബ്രസീലിയൻ താരം റഫീഞ്ഞയുടെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ബാഴ്സയ്ക്ക് വമ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. കരീം അദെയ്മി, ലാമിൻ യമാൽ, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് എന്നിവരും കറ്റാലൻ പടയ്ക്കായി വലകുലുക്കി.
റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി, ഫെറാൻ ടോറസ് എന്നിവർ ക്ലബ്ബ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ സെൻട്രൽ സ്ട്രൈക്കറുടെ റോളിലെത്തിയ റഫീഞ്ഞ മത്സരം തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബാഴ്സയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി രണ്ട് പ്രതിരോധ താരങ്ങളെ അനായാസം മറികടന്നായിരുന്നു റഫീഞ്ഞയുടെ മികച്ച ഫിനിഷ്. വൈകാതെ കരീം അദെയ്മിയിലൂടെ ബാഴ്സ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള അദെയ്മിയുടെ തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഫയനൂർഡ് ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കിയാണ് വലയിലെത്തിയത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലും ബാഴ്സ ആധിപത്യം തുടർന്നു. 60-ാം മിനിറ്റിന് മുൻപായി പെഡ്രിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് റഫീഞ്ഞ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും മത്സരത്തിലെ ബാഴ്സയുടെ മൂന്നാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ഈ സീസണിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി എട്ട് ഗോളുകൾ തികയ്ക്കാൻ താരത്തിനായി. 2000-ത്തിന് ശേഷം സീസണിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ബാഴ്സയ്ക്കായി ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടവും റഫീഞ്ഞ സ്വന്തമാക്കി.
77-ാം മിനിറ്റിൽ കൗമാര താരം ലാമിൻ യമാൽ ഒരു തകർപ്പൻ ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ടീമിന്റെ നാലാം ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും സ്വന്തമാക്കിയ യമാൽ, ബാഴ്സലോണ കുപ്പായത്തിൽ തന്റെ 101-ാമത്തെ ഗോൾ പങ്കാളിത്തം എന്ന നാഴികക്കല്ലും പിന്നിട്ടു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ യമാലിന്റെ 12-ാം ഗോളാണിത്. ഇതോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒരു ഗോൾ മാത്രം പിന്നിലെത്താനും ഈ പത്തൊൻപതുകാരനായി.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗൊൺസാലോ ബോർജസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് സെം സ്റ്റെയ്നിലൂടെ ഫെയനൂർദ് ഒരു ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബ്രസീലിയൻ താരം ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് ബാഴ്സയുടെ അഞ്ചാം ഗോളും വലയിലാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി. ഈ സീസണിൽ ആഴ്സണലിൽ നിന്ന് ബാഴ്സയിലെത്തിയ ശേഷം ജീസസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഗോളാണിത്. യമാലിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഹെഡർ ഗോൾ.
പുതിയ കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന് കീഴിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും അവർ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അതിൽ നാല് മത്സരങ്ങളിലും അഞ്ച് ഗോളുകൾ വീതം അടിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. 1950-ന് ശേഷം സീസണിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ബാഴ്സ നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടയാണിത് (22 ഗോളുകൾ). 1926-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസവും (+19) നിലവിൽ ബാഴ്സയുടെ പേരിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റഫീഞ്ഞ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും, ബാഴ്സലോണയുടെ മികച്ച സീസണിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് താൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ വോട്ടിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു റഫീഞ്ഞ.
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