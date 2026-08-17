ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ബാൾ ജേതാവ് റോഡ്രിയെ സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്സലോണ; പകരക്കാരെ തേടി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിtext_fields
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സ്പാനിഷ് മധ്യനിര താരം റോഡ്രിയെ 65 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ (ഏകദേശം 650 കോടിയോളം രൂപ) കരാറിൽ സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്സലോണ. നാല് വർഷത്തെ കരാറിലാണ് 30-കാരനായ താരം സ്പാനിഷ് ചാമ്പ്യന്മാരുമായി ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. സിറ്റിയിൽ ഏഴ് സീസണുകളിലായി 298 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും നാല് പ്രീമിയർ ലീഗും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും അടക്കം 12 കിരീടങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്ത റോഡ്രിയുടെ വിടവാങ്ങൽ ക്ലബ്ബിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. 2024-ലെ ബാല്ലൺ ഡി ഓൺ ജേതാവായ താരം പരിക്കുകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ കുറച്ചുകാലം പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും, സ്പെയിനിനെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് മികച്ച കളിക്കാരനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് തന്റെ പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.
റോഡ്രിയുടെയും ബർണാഡോ സിൽവയുടെയും വേർപിരിയലോടെ മധ്യനിരയിൽ വലിയൊരു വിടവ് വന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, പുതിയ താരങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളിലാണ്. ലില്ലെയുടെ 18-കാരനായ മൊറോക്കൻ അത്ഭുത താരം അയ്യൂബ് ബൊആദിയാണ് സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 85 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വിലമതിക്കുന്ന ബൊആദിയെ റോഡ്രിയുടെ പകരക്കാരനായി എത്തിക്കാൻ പരിശീലകൻ എൻസോ മറെസ്ക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ചെൽസിയുടെ അർജന്റീന മിഡ്ഫീൽഡർ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബോൺമൗത്തിന്റെ യുവതാരം അലക്സ് സ്കോട്ട്, ലിവർപൂളിന്റെ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ എന്നിവരെയും സിറ്റി സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ്രി ബാഴ്സയിലേക്ക് പോയതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വൻ ട്രാൻസ്ഫർ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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