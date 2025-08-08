Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightബാലൻ ഡി ഓർ: ഡെംബലെ,...
    Football
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:01 AM IST

    ബാലൻ ഡി ഓർ: ഡെംബലെ, ഡോണറുമ്മ, എംബാപ്പെ പട്ടികയിൽ; മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    Ousmane Dembele and Donnerumma
    cancel
    camera_alt

    ഉസ്മാൻ ഡെംബലെയും ഡോണറുമ്മയും

    പാരിസ്: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പു​രു​ഷ, വ​നി​ത താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ഞ്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന ബാ​ല​ൻ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ട്ട ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും ഇ​ക്കു​റി​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ല. പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്ന്റെ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ​യും സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെയാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം. പി.​എ​സ്.​ജി​യു​ടെ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ജി​യാ​ൻ​ലൂ​യി​ജി ഡോ​ണ​റു​മ്മ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​പാ​രി​സി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ (റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്, ഫ്രാ​ൻ​സ്), ജൂ​ഡ് ബെ​ല്ലി​ങ്ഹാം (റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്), എ​ർ​ലി​ങ് ഹാ​ല​ൻ​ഡ് (മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, നോ​ർ​വേ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹ് (ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ, ഈ​ജി​പ്ത്), ല​മി​ൻ യ​മാ​ൽ (ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ, സ്പെ​യി​ൻ), ഹാ​രി കെ​യ്ൻ (ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്), വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ (റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്, ബ്ര​സീ​ൽ), റ​ഫി​ഞ്ഞ (ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ, ബ്ര​സീ​ൽ), അ​ഷ്റ​ഫ് ഹ​ക്കീ​മി (പി.​എ​സ്.​ജി, മൊ​റോ​ക്കോ), കോ​ൾ പാ​മ​ർ (ചെ​ൽ​സി, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ 30 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് യൂ​റോ കി​രീ​ട​വും നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ക്ലോ​യെ കെ​ല്ലി വ​നി​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ട്. പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി കോ​ച്ച് ലൂ​യി​സ് എ​ൻ​റി​ക്വു​മു​ണ്ട്. ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ വോ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യു​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം റോ​ഡ്രി​ക്കി​നാ​യി​രു​ന്നു 2024ലെ ​പു​രു​ഷ പു​ര​സ്കാ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ റോ​ഡ്രി ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cristiano RonaldoLionel MessiSports NewsBallon d'Or 2025
    News Summary - Ballon d'Or: Dembele, Donnarumma, Mbappe on the list; Messi and Cristiano not on the list
    Similar News
    Next Story
    X