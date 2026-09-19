Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ലീ​ഗ്: സ​ഹ​ലി​ന് ഡ​ബി​ൾ; ബ​ഗാ​ന് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    Mohun Bagan, Super Giant CFL title, Sahal Abdul Samad, double goal, Mohammedan SC vs Mohun Bagan
    ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ലീ​ഗ്: സ​ഹ​ലി​ന് ഡ​ബി​ൾ; ബ​ഗാ​ന് കി​രീ​ടം
    cancel

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ എ​സ്‌.​സി​യെ 3-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്. എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബ​ഗാ​ന്റെ 31ാം സി.​എ​ഫ്.​എ​ൽ കി​രീ​ട​നേ​ട്ടം. ബ​രാ​സ​ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യം. മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​മാ​യി മി​ന്നി.

    26ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ​ഹ​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നാം പ​കു​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും പി​ന്നീ​ട് 63ാം മി​നി​റ്റി​ലും ഗോ​ൾ നേ​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് 2-1ന് ​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഇ​തി​നി​ടെ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡു​ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ടീം ​പ​ത്തു​പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 70ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ​ഹ​ൽ ത​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 74ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ സ​യ​ൻ ബാ​ന​ർ​ജി വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Bagan wins Calcutta League title
    Next Story
    X