Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്...
    Football
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 6:01 AM IST

    ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ; കപ്പിൽ കണ്ണുവെച്ച് കൊമ്പന്മാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ; കപ്പിൽ കണ്ണുവെച്ച് കൊമ്പന്മാർ
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ് മെ​ഹ്റ​സ്

    ജി​ദ്ദ: വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് സൗ​ന്ദ​ര്യം പ​ര​കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളു​മ്പോ​ൾ ആ​വേ​ശ​മാ​യി പ​ഴ​യ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് പ​ട​ക്കു​തി​ര​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം. ബെ​ൻ​സേ​മ, എ​ൻ​ഗോ​ളോ കാ​ന്റെ, ഇ​വാ​ൻ ടോ​ണി, ജെ​സി ലി​ൻ​ഗാ​ർ​ഡ്, റി​യാ​ദ് മെ​ഹ്റ​സ്, ഡാ​ർ​വി​ൻ നൂ​ന​സ് തു​ട​ങ്ങി വ​ൻ താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ സൗ​ദി ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൈ. അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ലെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നു ടീ​മു​ക​ളും സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന്. ഇ​വ​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ​രി​ലേ​റെ​യും പ​ന്തു ത​ട്ടു​ന്ന​തും. സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​​ല്ലാ​ത്ത തു​ക മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ അ​ട​ക്കം ഗ്ലാ​മ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി ടീ​മു​ക​ൾ ക്ല​ബി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ താ​രം ഇ​വാ​ൻ ടോ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് അ​ൽ​അ​ഹ്‍ലി​യു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ ടീ​മി​ലു​ള്ള റി​യാ​ദ് മെ​ഹ്റ​സി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ടീ​മി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ഏ​ഷ്യ​യെ കി​ഴ​ക്കും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ച് 24 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി എ​ട്ടു​വീ​തം ടീ​മു​ക​ൾ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തും. റി​യാ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യു​ള്ള അ​ൽ​ഹി​ലാ​ലാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​ത്- നാ​ലു ത​വ​ണ. ക്ല​ബ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഏ​ക ടീം ​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ൽ​അ​ഹ്‍ലി. ടീ​മി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഉ​റു​ഗ്വാ​യ് താ​രം ഡാ​ർ​വി​ൻ നൂ​ന​സ് കൂ​ടി എ​ത്തി​യ​ത് ക​രു​ത്തു കൂ​ട്ടും. ര​ണ്ടു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ട​വു​മാ​യി പി​റ​കി​ലു​ള്ള സൗ​ദി ക്ല​ബ് അ​ൽ​ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ൽ ക​രീം ബെ​ൻ​സേ​മ, എ​ൻ​ഗോ​ളോ കാ​ന്റെ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ളി കാ​ര്യ​മാ​ക്കും.

    പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൊ​റി​യ​ൻ ക്ല​ബാ​യ എ​ഫ്.​സി സോ​ൾ അ​ട​ക്കം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. 12 കി​രീ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്ല​ബ് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സോ​ൾ ടീം 2016​നു ശേ​ഷം ഒ​രു​ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ​യും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് താ​രം ലി​ൻ​ഗാ​ർ​ഡ് 2023 മു​ത​ൽ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ലി​ൻ​ഗാ​ർ​ഡ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സാ​മു​റാ​യ് വീ​ര്യ​വു​മാ​യി വ​മ്പു​കാ​ട്ടു​ന്ന ജാ​പ്പ​നീ​സ് ക്ല​ബു​ക​ളും കി​രീ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സെ​മി ക​ളി​ച്ച കാ​വ​സാ​ക്കി ഫ്ര​ണ്ടേ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജെ-​ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ​വി​സെ​ൽ കോ​ബ് മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsFootball NewsAsian Champions League
    News Summary - Asian Champions League from Monday
    Similar News
    Next Story
    X