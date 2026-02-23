Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    date_range 23 Feb 2026 6:45 AM IST
    date_range 23 Feb 2026 6:45 AM IST

    ജയം; വീണ്ടും ലീഡ് കൂട്ടി ഗണ്ണേഴ്സ്

    ജയം; വീണ്ടും ലീഡ് കൂട്ടി ഗണ്ണേഴ്സ്
    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ മ​ക് അ​ലി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ ​ആ​ഘോ​ഷം

    ല​ണ്ട​ൻ: ക​ളി മു​ക്കാ​ൽ​പ​ങ്കും പി​ന്നി​ട്ട പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കി​രീ​ട​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ഗോ​ള​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ആ​ഴ്സ​ന​ൽ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​മ​നി​ല​ക​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ള​ക്കം വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​റി​നെ 4-1ന് ​വീ​ഴ്ത്തി ടീം ​നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് സ്പേ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി​യ എ​ബ​റെ​ച്ചി ​എ​സെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ന്ത​ക​ൻ. താ​രം ഡ​ബി​ള​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​ക്ട​ർ ​ഗ്യോ​കെ​റെ​സും ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം വ​ല​കു​ലു​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ വു​ൾ​വ്സ് അ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ളോ​ട് സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ആ​ഴ്സ​ന​ലു​മാ​യി പോ​യ​ന്റ് അ​ക​ലം കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ ഗോ​ൾ ജ​യ​വു​മാ​യി ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു. നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ മാ​ക് അ​ലി​സ്റ്റ​റാ​ണ് ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. 45 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​പ്പം പൊ​രു​തു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​ൽ​സി, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ. ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് 28 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 61 പോ​യ​ന്റു​ണ്ട്. ഒ​രു ക​ളി കു​റ​ച്ചു​ക​ളി​ച്ച സി​റ്റി​ക്ക് 56ഉം ​ആ​സ്റ്റ​ൺ വി​ല്ല​ക്ക് 51ഉം ​പോ​യ​ന്റാ​ണ് സ​മ്പാ​ദ്യം.

    സ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ഫു​ൾ​ഹാം ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ലീ​ഗി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഇ​നി മ​ര​ണ​ക്ക​ളി

    മ​ഡ്രി​ഡ്: യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ​േപ്ല ​ഓ​ഫ് ര​ണ്ടാം പാ​ദ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. പി.​എ​സ്.​ജി, റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ​പാ​ദ ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം അ​ങ്ക​ത്തി​​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ​പാ​ദം സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യ അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡി​നും, ഗ​ല​റ്റ്സ​റ​യോ​ട് തോ​റ്റ യു​വ​ന്റ​സി​നും ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ ക്ല​ബ് ബ്രൂ​ജി​നെ​തി​രെ മ​ഡ്രി​ഡി​ലാ​ണ് അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ​യു​ടെ ക​ളി. പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ക്ല​ബ് ബെ​ൻ​ഫി​ക​ക്കെ​തി​രെ 1-0ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു റ​യ​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പാ​ദ ജ​യം.

