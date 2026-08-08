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    Football
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 8:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 8:59 PM IST

    ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം ബ്രൂണോ ഗ്വി​മാ​റ​സിനെ ടീമിലെത്തിച്ച് ആഴ്സണൽ

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    ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം ബ്രൂണോ ഗ്വി​മാ​റ​സിനെ ടീമിലെത്തിച്ച് ആഴ്സണൽ
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    ലണ്ടൻ: ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ ബ്രസീലിയൻ മധ്യനിര താരം ബ്രൂണോ ഗ്വി​മാ​റ​സിനെ ടീമിലെത്തിച്ച് ആഴ്സണൽ. 7.5 കോടി പൗണ്ടിനാണ് (75 മില്യൺ പൗണ്ട്) 28-കാരനായ താരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്സണൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. നാല് വർഷത്തെ കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം കൂടി കരാർ നീട്ടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്. 39-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയിലാകും ബ്രൂണോ ആഴ്സണലിനായി കളത്തിലിറങ്ങുക.

    ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ന്യൂകാസിൽ വിടുകയെന്നതെന്ന് ബ്രൂണോ ഗ്വി​മാ​റ​സ് പ്രതികരിച്ചു. "ന്യൂകാസിൽ എനിക്ക് അത്രയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ കരിയറിൽ പുതിയൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കിരീടങ്ങൾ നേടാനും ക്ലബ്ബിനൊപ്പം പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്" - ആഴ്സണലിൽ ചേർന്ന ശേഷം താരം പറഞ്ഞു.

    2022 ജനുവരിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബ് ലിയോണിൽ നിന്നാണ് ബ്രൂണോ ന്യൂകാസിലിലെത്തുന്നത്. ക്ലബ്ബിനായി കളിച്ച 195 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 31 ഗോളുകൾ നേടി. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം 2025-ൽ ന്യൂകാസിലിന് കാരബാവോ കപ്പ് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഈ ബ്രസീലിയൻ മധ്യനിര താരം. 2023-ലും 2025-ലും ടീമിനെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

    ആഴ്സണലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ സഹതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും ബ്രൂണോ വെളിപ്പെടുത്തി. "ഇനി മൈതാനത്തെ വഴക്കുകൾ വേണ്ട, നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്" എന്ന് ഡെക്ലൻ റൈസ് സന്ദേശമയച്ചതായി താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബ്രൂണോയുടെ കടന്നുവരവ് ടീമിന്റെ മധ്യനിരയ്ക്ക് വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും കളിശൈലിക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജവും നൽകുമെന്ന് ആഴ്സണൽ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ ആന്ദ്രേ ബെർത വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:premier leaguearsenalNewcastle UnitedBruno Guimarães
    News Summary - Arsenal Signs Bruno Guimarães
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