Madhyamam
    Football
    Posted On
    19 Oct 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 12:17 AM IST

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യോ മൊ​റോ​ക്കോ​യോ? അ​ണ്ട​ർ 20 ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യോ മൊ​റോ​ക്കോ​യോ? അ​ണ്ട​ർ 20 ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച
    സാ​ന്‍റി​യാ​ഗോ (ചി​ലി): ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 20 ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മൊ​റോ​ക്കോ ക​രു​ത്ത​രി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്കെ​തി​രെ. ഏ​ഴു ത​വ​ണ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി ആ​റി​ലും ക​പ്പു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി​യ ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട് നീ​ല​പ്പ​ട​യ്ക്ക്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കാ​വ​ട്ടെ 2005ൽ ​ല​ഭി​ച്ച നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​ട്ടം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 4.30 മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വെ​ളു​പ്പി​ന് 12.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സും കൊ​ളം​ബി​യ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​യെ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ​ഗോ​ളി​ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ത​ക​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 5-4ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് 2007ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ ഫൈ​ന​ലാ​ണ്. 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 1983ൽ ​ബ്ര​സീ​ലി​നോ​ട് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ തോ​റ്റു. ഘാ​ന​യാ​ണ് (2009) ലോ​ക​കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഏ​ക ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ടീം. ​ഈ ച​രി​ത്രം പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ.

    Morocco football team Argentina Football Team
