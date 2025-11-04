Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:37 PM IST

    ആ​ഹാ... ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ (3-2) ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യം
     ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ഭാ​വി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും അ​ർ​മാ​ദ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ​ത്ത് ചാ​യം തേ​ച്ചും ഈ​ഷ്ട ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞും ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ (3-2) ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഡീ​ഗോ പ്ലാ​സെ​ന്റെ​യു​ടെ ടീം ​റാ​മി​റോ ടു​ലി​യ​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഫി​നി​ഷി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ജെ​യ്‌​നി​ക്കോ​സ്‌​കി (68), എ​സ്‌​ക്വി​വ​ൽ (71) മി​നി​റ്റി​ലും ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ല കു​ലു​ക്കി അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന്യൂ​കോ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യെ 6-1 ന് ​ത​ക​ർ​ത്ത പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ ത​ന്നെ, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ജ​പ്പാ​ൻ-​മൊ​റോ​ക്കോ​യെ ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റാ​മ​ത്തെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബൊ​ളീ​വി​യ​യെ 3-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ സി​വ് പാ​മ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 10 ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി ക​ളി​ച്ച ടീ​മി​ന് 38ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ ന​ൽ​കി വി​റ്റ്ബൂ​യി ക​രു​ത്തേ​കി. ​തു​ട​ർ​ന്ന് ബൊ​ഹ്ലോ​കോ (50), എ​ൽ​സ് (90+5) മി​നു​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ബൊ​ളീ​വി​യ​യു​ടെ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ 72ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ മ​റൗ​ഡ് പെ​ൻ നേ​ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി കോ​സ്റ്റ​റീ​ക-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​വും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​തെ സെ​ന​ഗ​ൽ-​ക്രൊ​യേ​ഷ്യ മ​ത്സ​ര​വും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ സാ​മു​വ​ൽ ഇ​നാ​സി​യോ 19 ാം മി​നു​റ്റി​ൽ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഗാ​ല​റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.


    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17: പു​തി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് പു​തി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഗോ​യും തീം ​സോ​ങ്ങി​ന്റെ ക​വ​ർ പേ​ജ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ജ​ന​റ​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നോ http://qatarpostsouq.com എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ് സൂ​ക്ക് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ സ്റ്റാ​മ്പ് വാ​ങ്ങാം.





    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ഐ​വ​റി​കോ​സ്റ്റ് -സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് (ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്)

    3:30 pm ബ്ര​സീ​ൽ -ഹോ​ണ്ടു​റാ​സ് (ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച്)

    4:00 pm മെ​ക്സി​കോ - സൗ​ത്ത് കൊ​റി​യ (ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്)

    4:30 pm ഹെ​യ്തി -ഈ​ജി​പ്ത് (ഗ്രൂ​പ് ഇ)

    5:45 pm ​ജ​ർ​മ​നി -കൊ​ളം​ബി​യ (ഗ്രൂ​പ് ഇ)

    6:15 pm ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് -വെ​ന​സ്വേ​ല (ഗ്രൂ​പ് ഇ)

    6:45 pm ​നോ​ർ​ത്ത് കൊ​റി​യ -എ​ൽ സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ (ഗ്രൂ​പ് ജി)

    6:45 pm ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ -സാം​ബി​യ (ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച്)

    TAGS:Argentinabelgiumfifa under 17 world cupQatar News
