Madhyamam
    date_range 10 Sept 2025 4:31 PM IST
    date_range 10 Sept 2025 4:31 PM IST

    ഫിഫ റാങ്കിങ്: ഒന്നാം നമ്പറിൽ അർജന്റീനയുടെ പടിയിറക്കം; ഇനി സ്​പെയിനിന്റെ കാലം

    lionel messi
    ലയണൽ മെസ്സി, ലമിൻ യമാൽ

    ബ്വേനസ് ഐയ്റിസ്: 2022 ലോകകപ്പ് കിരീട വിജയത്തിനു പിന്നാലെ, രണ്ടര വർഷത്തോളമായി അർജന്റീന കൈയടക്കി വെച്ച ഫിഫ ലോകറാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിത്തുടങ്ങി. ​എക്വഡോറിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച നേരിട്ട തോൽവിയുടെ ക്ഷീണത്തിനു പിന്നാലെ ആരാധകരെ തേടിയെത്തുന്നത് ഒന്നാം റാങ്കിൽ ഇനി ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം ആയുസ്സ് എന്ന വാർത്ത.

    വരാനിരിക്കുന്നത് ലമിൻ യമാലും പെഡ്രിയും ഉൾപ്പെടെ കൗമാരക്കാർ നയിക്കുന്ന സ്​പെയിനിന്റെ കാലം. രണ്ടര വർഷത്തിലേറെ കാലം അർജന്റീന വാണ ​ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവിയാണ് വരും ആഴ്ചയിൽ പുതുക്കപ്പെടുന്ന ഫിഫ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നഷ്ടമാവുന്നത്.

    ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയുടെ തെക്കൻ അമേരിക്കൻ മത്സരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പൂർത്തിയായ​പ്പോൾ അർജന്റീന തന്നെയാണ് നിലവിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സിയില്ലാതെയിറങ്ങിയ അർജന്റീന എക്വഡോറിനോട് തോറ്റുവെങ്കിലും, ഈ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങൾ തീർന്നതു തന്നെ ലോകറാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം നമ്പറിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങാൻ കാരണം. എക്വഡോറി​നെതിരെ വഴങ്ങിയ തോൽവി കുടിയായതോടെ അർജന്റീനയുടെ പടിയിറക്കം വേഗത്തിലായി. നിലവിലെ റാങ്കിങ്ങ് പ്രകാരം അർജന്റീനയും സ്​പെയിനുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അർജന്റീനക്ക് 1885.36പോയന്റും, തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള സ്​പെയിനിന് 1867.09 പോയന്റും.

    എന്നാൽ, ഈ റാങ്കിങ് പട്ടിക സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഔദ്യോഗികമായി പുതുക്കുമ്പോൾ റാങ്കിങ് നില മാറിമറിയും. സ്​പെയിൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും, ഫ്രാൻസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കും കയറുമ്പോൾ, രണ്ടര വർഷത്തിലേറെ ഒന്നാമതായിരുന്നു അർജന്റീന മൂന്നിലേക്ക് പടിയിറങ്ങും.

    അടുത്തയാഴ്ച പ്രാബല്ല്യത്തിൽ വരുന്ന റാങ്കിങ് പ്രകാരം അർജന്റീനക്ക് 15 പോയന്റ് നഷ്ടമാവും. അതേസമയം, സ്​പെയിനും ഫ്രാൻസും എട്ട് പോയന്റ് നേട്ടവുമായി മുന്നേറും. അതു പ്രകാരം സ്​പെയിനിന് 1875.37 പോയന്റും, ഫ്രാൻസിന് 1870.92 പോയന്റും, അർജന്റീനക്ക് 1870.32 പോയന്റുമായി മാറും.

    അവസാനിക്കുന്നത് 28 മാസത്തെ വാഴ്ച

    2022 ​ഫിഫ ലോകകപ്പ്, 2021 കോപ അമേരിക്ക, 2022 ഫൈനലിസിമ കിരീടം, 2024 കോപ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ കിരീടങ്ങളുമായി ലോക​ഫുട്ബാളിനെ അർജന്റീന വാണ കാലമായിരുന്നു ഇതുവരെ. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ 2023 ഏപ്രിലിൽ ആദ്യമായി ലോകറാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ അർജന്റീന പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അപരാജിതമായ കുതിപ്പിനൊപ്പം മെസ്സിയും സംഘവും ലോകറാങ്കിങ്ങിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. ഈ യാത്ര രണ്ട് വർഷവും നാല് മാസവും പിന്നിട്ട് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പടിയിറക്കത്തിന് സമയമായി മാറുന്നത്.

    യൂറോകപ്പ് കിരീടവും, തുടർ വിജയങ്ങളുമായി കുതിക്കുന്ന സ്​പെയിനിന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് മത്സരം മാത്രമാണ് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വരാനിരിക്കുന്നത് സുപ്രധാന മത്സരങ്ങളെന്ന് ചുരുക്കം. എന്നാൽ, അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ-നവംബർ ഫിഫ കലണ്ടറിലുള്ളത് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ. ഈ സമയം സ്​പെയിനും ഫ്രാൻസും ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെ ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും റാങ്കിങ് പോയന്റ് നിലവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നത് അർജന്റീനക്ക് തിരിച്ചടിയായി മാറും.

    ഫിഫ യോഗ്യതാ മത്സരത്തി​ന് 25 പോയന്റും, സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് അഞ്ച് പോയന്റുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

    പുതിയ ഫിഫ റാങ്ക് (സെപ്റ്റംബർ 18ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്)

    1. Spain (+1) – 1875.37 points (+8,28)

    2. France (+1) – 1870.92 points (+8.89)

    3. Argentina (-2)-1870.32 points (-15.04)

    4- England (=)- 1820.45 points (+7,13)

    5. Portugal (+1) – 1779.55 points (+9,02)

    6. Brazil (-1)-1761.60 points (-16.09)

    7. Netherlands (=)-1754.17 points (-4.01)

    8. Belgium (=) – 1739.54 points (+3,16)

    9. Croatia (+1) – 1714.20 points (+6.69)

    10. Italy (+1) – 1710.07 points (7.49)

    X