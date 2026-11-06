മെസ്സിയില്ലാതെ അർജന്റീനയുടെ പടയൊരുക്കം; സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി 28 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മെസ്സിയില്ലാതെ അർജന്റീനയുടെ പടയൊരുക്കം; സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി 28 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ബ്വേനസ് എയ്റിസ്: ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയില്ലാതെ അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ ടീമിന്റെ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള 28 അംഗ ടീമിനെയാണ് അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നവംബർ 13ന് ബ്വേനസ് എയ്റിസിൽ ഉറുഗ്വായ്ക്കെതിരെയും 17ന് കോർഡോബയിൽ കോസ്റ്ററിക്കയ്ക്കെതിരെയുമാണ് മത്സരങ്ങൾ.
മെസ്സിയുടെ രാജ്യാന്തര വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ടീം പ്രഖ്യാപനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ബെനിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടി 3-0ന്റെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ശേഷമാണ് താരം രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. അർജന്റീനക്കായി 21 വർഷം നീണ്ട കരിയറിൽ 208 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മെസ്സി 126 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കോപ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും ഒരു ലോകകപ്പും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിനായി നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് 10-ാം നമ്പർ താരം പടിയിറങ്ങിയത്.
ചെൽസി താരം എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം എവർട്ടണെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ താടിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ താരം ഇതുവരെ ക്ലബിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ജെറോണിമോ റുള്ളി, യുവാൻ മുസോ, സാന്റിയാഗോ ബെൽട്രാൻ എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മറ്റ് ഗോൾകീപ്പർമാർ.
21കാരനായ ആരോൺ അൻസെൽമിനോ ആദ്യമായി ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു. 2024ൽ ചെൽസി 1.8 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ സ്വന്തമാക്കിയ താരത്തിന് ബൊക്ക ജൂനിയേഴ്സ്, ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്, സ്ട്രാസ്ബർഗ് എന്നീ ക്ലബുകൾക്കായി വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിച്ച അനുഭവമുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ ചെൽസിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിന്റെ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ്, റോമയുടെ സാന്റിയാഗോ കാസ്ട്രോ, മാറ്റിയാസ് സോൾ, ലിയനാർഡോ ബലേർഡി എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്. ചെൽസിയുടെ വാലന്റിൻ ബാർകോ, ലിവർപൂളിന്റെ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന്റെ ജൂലിയൻ ആൽവാരസ്, ജിയൂലിയാനോ സിമിയോണി എന്നിവരും തിരിച്ചെത്തി.
ലിയോണിന്റെ നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫിക്കോ, സെനിറ്റിന്റെ റോമൻ വേഗ, ബയേർ ലെവർകൂസന്റെ ഫകുണ്ടോ മദീന, എസെക്വിയേൽ ഫെർണാണ്ടസ്, കോമോയുടെ മാക്സിമോ പെറോൺ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ട്.
റിവർ പ്ലേറ്റിൽനിന്ന് തിയാഗോ അൽമാഡ, സാന്റിയാഗോ ബെൽട്രാൻ, ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയേൽ എന്നിവരെയും പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാല്മിറാസിന്റെ അഗസ്റ്റിൻ ജിയേ, ഹോസെ മാനുവൽ ലോപ്പസ്, പാർമയുടെ മരിയാനോ ട്രോയിലോ, ഫിയോറന്റീനയുടെ ഫ്രാങ്കോ മാസ്റ്റന്റുവോനോ, ബെൻഫിക്കയുടെ ജിയാൻലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനി, ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗണിന്റെ എസെക്വിയേൽ പലാസിയോസ് എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്.