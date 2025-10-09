Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightപിള്ളേര് പൊളി...!...
    Football
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:02 AM IST

    പിള്ളേര് പൊളി...! അർജന്‍റീന അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ; നൈജീരിയയുടെ തോൽവി 4-0ത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    പിള്ളേര് പൊളി...! അർജന്‍റീന അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ; നൈജീരിയയുടെ തോൽവി 4-0ത്തിന്
    cancel
    Listen to this Article

    സാന്‍റിയാഗോ (ചിലി): ആറു തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീന ഫിഫ അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. ചിലിയിലെ സാന്‍റിയാഗോയിൽ നടന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായെത്തിയ നൈജീരിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് അർജന്‍റീനയുടെ യുവനിര തരിപ്പണമാക്കിയത്.

    രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യം ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചപ്പോൾ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ നൈജീരിയയോട് തോറ്റ് പുറത്തായതിനുള്ള പകരം വീട്ടൽ കൂടിയായി ഈ ഗംഭീര വിജയം. രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അലെജോ സാർകോയിലൂടെ അർജന്‍റീന മുന്നിലെത്തിയതോടെ തന്നെ മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നൈജീരിയക്ക് താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. 23ാം മിനിറ്റിൽ മഹെർ കരീസോ ബോക്സിനു തൊട്ടുമുമ്പിൽനിന്നു ഫ്രീകിക്ക് വലയിലാക്കി ടീമിന്‍റെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി.

    ഇതിനിടെ നൈജീരിയയുടെ പെനാൽറ്റിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപ്പീൽ റഫറി അനുവദിച്ചില്ല. 2-0ത്തിനാണ് ഇടവേളക്കു പിരിഞ്ഞത്. 53ാം മിനിറ്റിൽ കരീസോ മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. 66ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാൻ മാത്യൂസ് സിൽവെറ്റി നാലാം ഗോളും നേടിയതോടെ നൈജീരിയയുടെ വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു, രണ്ടു തവണ റണ്ണേഴ്സപ്പായ ആഫ്രിക്കൻ കടുവകൾ ലോകകപ്പിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക്.

    ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടറിൽ മെക്സിക്കോയാണ് അർജന്‍റീനയുടെ എതിരാളികൾ. സ്പെയിൻ കൊളംബിയയുമായും നോർവോ ഫ്രാൻസുമായും ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായാണ് അർജന്‍റീന പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. അഞ്ചു തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിൽ ഒരു ജയം പോലുമില്ലാതെ ദയനീയമായാണ് പുറത്തായത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FIFAu 20 world cup
    News Summary - Argentina dump Nigeria out of U-20 World Cup
    Similar News
    Next Story
    X