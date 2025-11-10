Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightആ​ഹാ അ​ർ​ജ​ന്റീ​നാ...​...
    Football
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:38 AM IST

    ആ​ഹാ അ​ർ​ജ​ന്റീ​നാ...​ വി​ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രൂ​പ് ‘ഡി’​യി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ബെ​ൽ​ജി​യം നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്
    ആ​ഹാ അ​ർ​ജ​ന്റീ​നാ...​ വി​ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    അർജന്റീന -ഫിജി ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് , ചിത്രം -ഒ. എഫ്.സി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: യൂ​റീ​ൽ ഒ​ജെ​ഡ​യു​ടെ ഹാ​ട്രി​ക് ഗോ​ളി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ഫി​ജി​ക്കെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത എ​ഴു ഗോ​ളി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. യൂ​റീ​ൽ ഒ​ജെ​ഡ (17, 57, 88) മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, മാ​റ്റി​യോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സ് (30, 43) ര​ണ്ട് ഗോ​ളും നേ​ടി. സാ​ന്റി​യാ​ഗോ സി​ൽ​വീ​ര (89), സൈ​മ​ൺ എ​സ്കോ​ബാ​ർ (90+1) എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ സ്കോ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് ‘ഡി’​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ബെ​ൽ​ജി​യം (2-0) വി​ജ​യം നേ​ടി. ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ സ്ലിം ​ബൗ​സ്‌​ക​റി​ന്റെ സ്ലാ​ക്ക് പാ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച മി​ഡ്‌​ഫീ​ൽ​ഡ​ർ നോ​ഹ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് 52ാം സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി. 17ാം മി​നി​റ്റി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​ൻ താ​രം സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജ് അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ടീം ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ അ​ലി ക​മാ​റ (55) ഗോ​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. ര​ണ്ടു ജ​യ​വും ഒ​രു തോ​ൽ​വി​യു​മ​ട​ക്കം ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ ബെ​ൽ​ജി​യം നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -മെ​ക്സി​ക്കോ (ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്)

    3:30 pm ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ -ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റ് (ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്)

    4:30 pm എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ -ജ​ർ​മ​നി (ഗ്രൂ​പ് ജി)

    4:30 pm ​കൊ​ളം​ബി​യ -ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ (ഗ്രൂ​പ് ജി)

    5:45 pm ​സാം​ബി​യ -ബ്ര​സീ​ൽ (ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച്)

    5:45 pm ഹോ​ണ്ടു​റ​സ് -ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച്)

    6:45 pm ഈ​ജി​പ്ത് - ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് (ഗ്രൂ​പ് ഇ)

    6:45 pm ​വെ​നി​സ്വേ​ല -ഹെ​യ്തി (ഗ്രൂ​പ് ഇ)

    ​മ​ത്സ​ര ഫ​ലം

    ഫി​ജി -അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന (0-7)

    ബെ​ൽ​ജി​യം -തു​നീ​ഷ്യ (2-0)

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൾ -ജ​പ്പാ​ൻ (1-2)

    മൊ​റോ​ക്കോ -ന്യൂ ​ക​ലി​ഡോ​ണി​യ (16-0)

    യു.എ.ഇ -സെനഗൽ (0-5)

    ക്രൊയേഷ്യ -കോസ്റ്റ്റിക്ക (3-1)

    ബൊളീവിയ - ഖത്തർ (0-0)

    ഇറ്റലി -സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക (3-1)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Argentinabelgiumfifa under 17 world cupgroup d
    News Summary - Argentina, Belgium advance to knockout round in Group D
    Similar News
    Next Story
    X