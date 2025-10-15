Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅ​റ​ബ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി...
    Football
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 8:54 AM IST

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു; ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു; ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ട്രോ​ഫി നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്കം അ‍ഞ്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും ഒ​പ്പം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ബൂ​ത്ത് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചാ​കും ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15-19 വ​രെ സൗ​ദി​യി​ലെ ജി​ദ്ദ റെ​ഡ് സീ ​മാ​ളി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ലും ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 12-16 വ​രെ റി​യാ​ദി​ലെ ദി ​ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ലും 19 - 23 വ​രെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ ന​ഖീ​ൽ മാ​ളി​ലും ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29 - ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടു വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​യും ഒ​മാ​നി​ലെ​യും അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ട്രോ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ദു​ബൈ മാ​ളി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി യാ​സ് മാ​ളി​ലും ട്രോ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    2025 ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ 1-18 വ​രെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​റ് ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ക. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി, ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം, സ്റ്റേ​ഡി​യം 974 എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് വേ​​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​ന് പു​റ​മെ 2029ലും 2033 ​ലും ഖ​ത്ത​ർ വീ​ണ്ടും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​ര ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാം. 25 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsArab CupLusail StadiumSports News
    News Summary - Arab Cup Trophy Tour announced; Final to be held at Lusail Stadium on December 18
    Similar News
    Next Story
    X