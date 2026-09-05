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Madhyamam
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    ഇസാക്കിന് ഡബിൾ, ബാർക്കോളക്ക് അരങ്ങേറ്റം; സീസണിലെ ആദ്യ ജയവുമായി ലിവർപൂൾ

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    പോർട്ട്മാൻ റോഡ്: റെക്കോർഡ് സൈനിംഗ് അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിന്റെ മികച്ച ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിലെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി ലിവർപൂൾ. നവാഗതരായ ഇപ്സ്‌വിച്ച് ടൗണിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ആൻഡോണി ഇരയോളയുടെ സംഘം കീഴടക്കിയത്. ലിവർപൂളിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായ ഇരയോളക്ക് കീഴിലെ ആദ്യ ലീഗ് ജയം കൂടിയാണിത്. മത്സരത്തിൽ പുതിയ താരം ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോള ലിവർപൂളിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ലിവർപൂൾ ആദ്യ ഒമ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ആറാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോ നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഇസാക്കാണ് ഗോൾവേട്ടക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഗാക്പോ-ഇസാക്ക് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ രണ്ടാം ഗോളുമെത്തി. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സമനില വഴങ്ങിയ ലിവർപൂളിന് ഈ ജയം ആശ്വാസമായി.

    ലിവർപൂളിനായി ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയ റോണാൾഡ് അരൗഹോ പ്രതിരോധത്തിൽ ഉടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഇപ്സ്‌വിച്ചിന്റെ ദൈസൻ മായെദയുടെ ശ്രമം തടഞ്ഞ അരൗഹോ ടീമിന്റെ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഇസാക്ക് മൂന്നാമതും വലകുലുക്കിയെങ്കിലും ഓഫ്‌സൈഡ് വിധി വന്നതോടെ ഹാട്രിക് നഷ്ടമായി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 125 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ആൽഫീൽഡിലെത്തിയ സ്വീഡിഷ് സ്‌ട്രൈക്കർ ഈസാക്കിന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിലുടനീളം കണ്ടത്.

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    News Summary - Alexander Isak Scores Brace as Liverpool Secures First Win Against Ipswich Town
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