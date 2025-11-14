Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:00 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ പ്രതിസന്ധി: 18ന് ​വീ​ണ്ടും ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം

    ഐ.എസ്.എൽ ട്രോഫി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് 2025-26 സീ​സ​ൺ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വീ​ണ്ടും ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ഫു​ട്ബാ​ൾ ഹൗ​സി​ലാ​ണ് അ​ടു​ത്ത യോ​ഗം.

    ‘ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​എ​ല്ലാ ക്ല​ബു​ക​ളു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷം 18ന് ​ഞ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു’ -എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നും മേ​യ് 31നും ​ഇ​ട​യി​ൽ ലീ​ഗ് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. 150 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 187 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ത് കു​റ​യാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മു​മ്പ് സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ചൗ​ബെ തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ഷ​യം ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും പ​ദ്ധ​തി‍യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - AIFF to meet clubs on November 18 to plan ISL season
