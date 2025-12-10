Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഐ.എസ്.എൽ നടത്താൻ...
    Football
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:35 PM IST

    ഐ.എസ്.എൽ നടത്താൻ ക്ലബുകളുടെ കൺസോർട്ട്യം രൂപീകരണത്തിന് ​എ.ഐ.എഫ്.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.എസ്.എൽ നടത്താൻ ക്ലബുകളുടെ കൺസോർട്ട്യം രൂപീകരണത്തിന് ​എ.ഐ.എഫ്.എഫ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്ട്യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ചേ​രു​ന്ന ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ യോ​ഗം ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക്ല​ബു​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് എ​ല്ലാ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ​യും ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സം​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ല്ലു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി

    മുൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച​ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ഐ.എസ്.എൽ ക്ലബ് അധികൃതരും മുൻ വാണിജ്യ പങ്കാളികളും എന്നിവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    ഐ.എസ്.എൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര ഫുട്ബാൾ ലീഗ് നടത്താനുള്ള വാണിജ്യ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ബിഡ് ഇവാല്യുവേഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വര റാവുവും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഐ.എസ്‌.എൽ പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയതോടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

    ഫെഡറേഷനുമായുള്ള മാസ്റ്റര്‍ റൈറ്റ് എഗ്രിമെന്‍റ് പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഐ.എസ്.എൽ നടത്തിപ്പുകാരായ റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്‍റെയും സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്സിന്‍റെയും സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫുട്ബാള്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് ലിമിറ്റഡ് (എഫ്.എസ്.ഡി.എല്‍) പിന്മാറിയത്. കരാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ISLAIFFFootball NewsIndian Super League
    News Summary - AIFF to discuss forming a consortium by ISL clubs during its AGM
    Similar News
    Next Story
    X