Madhyamam
    Football
    Posted On
    24 Oct 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:37 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന് കളമുണരുന്നു; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ മത്സരം 30ന്

    സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന് കളമുണരുന്നു; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ മത്സരം 30ന്
    മ​ഡ്ഗാ​വ്: അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ 2025-26 സീ​സ​ണി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 16 ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ 11ഉം ​ഐ ലീ​ഗി​ലെ അ​ഞ്ചും സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഫ​ട്ടോ​ർ​ഡ, ബം​ബോ​ലിം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഡെംപോയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. 7.30ന് മോഹൻ ബഗാൻ ചെന്നൈയിൻ എഫ്.സിയെ നേരിടും.

    കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യാ​ണ് ഗോ​കു​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​ളി. ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് 30ന് ​ഗ്രൂ​പ് ഡി​യി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ​തി​രെ​യും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും.

    ഫിക്സ്ചർ

    ഗ്രൂപ്പ് എ: മോഹൻ ബഗാൻ, ചെന്നൈയിൻ എഫ്.സി, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഡെംപോ.

    ഗ്രൂപ്പ് ബി: എഫ്.സി ഗോവ, ജാംഷഡ്പൂർ എഫ്.സി, നോർത് ഈസ്റ്റ് യുനൈറ്റഡ്, ഇന്റർ കാശി

    ഗ്രൂപ്പ് സി: ബംഗളൂരു എഫ്.സി, മുഹമ്മദൻ സ്​പോർടിങ്, പഞ്ചാബ് എഫ്.സി, ഗോകുലം കേരള.

    ഗ്രൂപ്പ് ഡി: മുംബൈ സിറ്റി എഫ്.സി, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, എസ്.സി ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ യുനൈറ്റഡ്

