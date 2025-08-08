Begin typing your search above and press return to search.
    സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്; ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ്യ​ക്ത​ത തു​ട​രു​ന്നു

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ഭാ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​ര​വെ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടാം വാ​ര​മോ മൂ​ന്നാം വാ​ര​മോ ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച‍യി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ വൈ​ക​വെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് നേ​ര​ത്തേ​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘‘ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഐ‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു, പ​ക്ഷേ, അ​ൽ​പം വൈ​കി​യേ​ക്കാം. ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലോ മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. അ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല’’ -എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബെ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും 13 ക്ല​ബു​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ചൗ​ബെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും യോ​ഗം ചേ​രും. ഇ​ന്ന​ലെ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ, ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ, ഒ​ഡി​ഷ എ​ഫ്.​സി ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ നേ​രി​ട്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​റ്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​ത തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കു​റി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പോ​ടെ സീ​സ​ണി​ന് കി​ക്കോ​ഫ് കു​റി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റും (എ​ഫ്.​ഡി.​എ​ൽ) ത​മ്മി​ലെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് റൈ​റ്റ്സ് ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് വൈ​കു​ന്ന​തും കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​ല ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി, ജം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി, എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, ഒ​ഡി​ഷ എ​ഫ്.​സി, പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്.​സി ക്ല​ബു​ക​ൾ ചൗ​ബെ​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.

    TAGS:footballSuper CupIndian Football FederationIndian Super LeagueSports News
    News Summary - AIFF says Super Cup could be held in September
