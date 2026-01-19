Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    19 Jan 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    19 Jan 2026 7:10 AM IST

    ആ​ഫ്കോ​ൺ; ഈ​ജി​പ്തി​നെ വീ​ഴ്ത്തി നൈ​ജീ​രി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്

    ആ​ഫ്കോ​ൺ; ഈ​ജി​പ്തി​നെ വീ​ഴ്ത്തി നൈ​ജീ​രി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്
    Listen to this Article

    റ​ബാ​ത് (മൊ​റോ​ക്കോ): ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​നം കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ട്ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹും സം​ഘ​വും. ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​യോ​ട് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ​ജി​പ്ത് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യ​ത്. നി​ശ്ചി​ത, അ​ധി​ക സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രം ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ളി ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ. നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ലി ന്വ​ബാ​ലി കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റാ​വു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നെ ക​ണ്ട​ത്.

    സ​ലാ​ഹി​ന്റെ​യും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഉ​മ​ർ മ​ർ​മൂ​ഷി​ന്റെ​യും കി​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​രെ ത​ടു​ത്തി​ട്ടു ന്വ​ബാ​ലി. ഇ​തോ​ടെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-2ന് ​ജ​യി​ച്ചു സൂ​പ്പ​ർ ഈ​ഗി​ൾ​സ്.

    TAGS:EgyptnigeriaAFCON
