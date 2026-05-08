    Posted On
    date_range 8 May 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 11:10 PM IST

    എ.എഫ്.സി അണ്ടർ 17 ഏഷ്യ കപ്പ്; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് നോക്കൗട്ട്

    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 17 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം

    ന്യൂഡൽഹി: വനിത സോക്കറിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതുവർണങ്ങൾ പകർന്ന് അണ്ടർ 17 ഏഷ്യ കപ്പ് ക്വാർട്ടറിലെത്തി ഇന്ത്യൻ കൗമാരം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ നോക്കൗട്ടിലെത്തുന്നത്. ഗ്രൂപ് ബി-യിൽ ലബനാനെ എതിരില്ലാത്ത നാലു ഗോളുകൾക്ക് മുക്കിയായിരുന്നു ക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം.

    പ്രതിക ബർമൻ രണ്ടു ഗോളടിച്ചപ്പോൾ അൽവ ദേവി സെൻജാം, ജോയ എന്നിവർ ഓരോ ഗോളും നേടി. ഗ്രൂപ് സി-യിൽ ഫിലിപ്പീൻസ്-ചൈനീസ് തായ്പെയ് മത്സരത്തിൽ വൻ മാർജിനിൽ എതിരാളികൾക്കുമേൽ ഇരു ടീമും വിജയം വരിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. അടുത്ത മത്സരം ജയിച്ച് സെമിയിലെത്താനായാൽ ഫിഫ അണ്ടർ 17 വനിത ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യൻ പെൺകൊടികൾക്ക് ബൂട്ടുകെട്ടാനാകും.

    TAGS:IndiaquarterfinalWomen's FootballlatestWomens Asia Cup
    News Summary - AFC U-17 Asia Cup; Indian women knocked out
