Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:28 PM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അ​ൽ ന​സ്റി​നെ​തി​രെ

    ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, എഫ്.സി ഗോവ താരം സന്ദേശ് ജിങ്കാൻ സൗദിയിൽ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2ൽ ​വീ​ണ്ടും അ​ൽ ന​സ്ർ-​എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ മ​ത്സ​രം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ അ​വ്വ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​രു ടീ​മും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഗോ​വ​യു​ടെ ഹോം ​മാ​ച്ച് ഫ​ട്ടോ​ർ​ഡ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ 2-1ന് ​ന​സ്ർ ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് ഡി​യി​ൽ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളും മൂ​ന്നു വീ​തം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. മൂ​ന്നും ജ​യി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് പോ​യ​ന്റോ​ടെ അ​ൽ ന​സ്ർ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു. മൂ​ന്നി​ലും തോ​റ്റ് ഗോ​വ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ ന​സ്റി​നാ​യി സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ഇ​റ​ങ്ങു​മോ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ഫ​ട്ടോ​ർ​ഡ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യി​ല്ലാ​തെ ക​ളി​ച്ച ന​സ്റി​നോ​ട് പൊ​രു​തി​ത്തോ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​വ.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും ഇ​ന്റ​ർ കാ​ശി​യെ​യും ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫോ​മി​ലാ​ണ് മ​നോ​ലോ മാ​ർ​ക്വേ​സ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന ന​സ്റി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക ഗോ​വ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്ക​ൽ ക​രാ​റി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2ലെ ​ഹോം മാ​ച്ചു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ഇ​തു​വ​രെ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഗോ​വ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

    TAGS:Cristiano Ronaldofc goaFootball NewsAFC Champions LeaguAl Nassr
