Madhyamam
    Football
    date_range 9 Oct 2025 6:50 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 6:50 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത: ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മത്സരം ഇന്ന്

    എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മത്സരത്തിനു മ​ുന്നോടിയായി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ: പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    നി​ല​വി​ൽ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​നെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ നേ​രി​ടു​ക​യെ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു പോ​യ​ന്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​യി​ലാ​ണ്. ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 158ാമ​തു​ള്ള സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ 134ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ത്ര വ​ലി‍യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​ക്കൂ​ടി ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം മു​ന്നി​ൽ​ക്കാ​ണ​ണം. ഇ​നി​യു​ള്ള ഓ​രോ ക​ളി​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണു​താ​നും.

    ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൈ​മു​ത​ൽ

    ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഘ​വു​മാ​യാ​ണ് ജ​മീ​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് 10 മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​റ്റ​റ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ സു​നി​ൽ ഛേത്രി ​ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. പ​രി​ക്ക് ഭേ​ദ​മാ​യ സ്റ്റാ​ർ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​നും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ലി​സ്റ്റ​ൻ കൊ​ളാ​സോ, മും​ബൈ സി​റ്റി താ​രം ബ്രാ​ണ്ട​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഫാ​റൂ​ഖ് ചൗ​ധ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മെ​ത്തി.

    2022ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും സിം​ഗ​പ്പൂ​രും അ​വ​സാ​നം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളി വി​ങ്ങ​ർ ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ ടീ​മി​ലി​ല്ല. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഹോ​ങ്കോ​ങ് ടീ​മു​ക​ൾ​കൂ​ടി അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഗ്രൂ​പ് സി. ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ട് ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നോ​ട് 0-1ന് ​തോ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം ജ​മീ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തേ​ത് മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യും ഓ​രോ മ​ത്സ​രം കൂ​ടി ക​ളി​ക്കാ​നു​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്.

    മ​ല​യാ​ളി നാ​യ​ക​ന് കീ​ഴി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ

    സ​ഹ​ലും ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലെ കേ​ര​ളീ​യ​രെ​ങ്കി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലു​മു​ണ്ട് ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി. അ​വ​രു​ടെ നാ​യ​ക​നും ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ഹാ​രി​സ് ഹാ​റൂ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യാ​ണ്. പ​രി​ക്ക് കാ​ര​ണം ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഹാ​രി​സ് വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​കൂ​ടും.

    വി​ദേ​ശ ലീ​ഗു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട് സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ന്. താ​യ് ലി​ഗി​ലെ ഗോ​ള​ടി വീ​ര​ൻ ഇ​ഖ്സാ​ൻ ഫാ​ൻ​ദി​യാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​ൻ. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ൽ വി​സേ​ല എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന വി​ങ്ങ​ർ ജൊ​നാ​ൻ ടാ​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 27 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും സിം​ഗ​പ്പൂ​രും ഇ​തു​വ​രെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. 12ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും 11 സിം​ഗ​പ്പൂ​രും ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ലു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹോം ​മാ​ച്ചി​ൽ ഇ​വ​രെ നേ​രി​ടാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഛേത്രി​യും സം​ഘ​വും.

