Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:00 AM IST

    എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത: സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജ​യി​ക്ക​ണം

    എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത: സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജ​യി​ക്ക​ണം
    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ: എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്ക് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നേ​രി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗോ​ള​ടി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​നെ​തി​രെ. ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്തും അ​വ​സാ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ത​ച്ചു​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന്റെ സം​ഘം ഗോ​വ​യി​ലെ ഫ​ത്തോ​ർ​ദ മൈ​താ​ന​ത്ത് ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സ​​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​ൻ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നു​മാ​യി പു​റ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴി​വി​ൽ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം സു​ഭാ​ശി​ഷ് ബോ​സ്, മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ലാ​ലെ​ങ്മാ​വി​യ അ​പൂ​യി​യ റാ​ൽ​ട്ടെ എ​ന്നി​വ​ർ പു​തു​താ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ടീ​മി​ന് പു​തു ഊ​ർ​ജ​മാ​കും.

    ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യും അ​പൂ​യി​യ മ​ധ്യ​നി​ര ഭ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത് സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ ടീ​മി​ന് ഒ​രു പ​ണ​ത്തൂ​ക്കം മേ​ൽ​ക്കൈ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഗ്രൂ​പ് സി ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പ​കു​തി​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന ആ​തി​ഥേ​യ​രെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് 90ാം മി​നി​റ്റി​ൽ റ​ഹീം അ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ​മ​നി​ല സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്നു ക​ളി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് പോ​യ​ന്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. ഏ​ഴ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ചൈ​ന ഒ​ന്നാ​മ​തും അ​ഞ്ച് പോ​യ​ന്റു​ള്ള സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​തു​മാ​ണ്. ഒ​റ്റ​പ്പോ​യ​ന്റ് മാ​ത്രം നേ​ടി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​നി​യു​ള്ള മൂ​ന്നു ക​ളി​ക​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ലേ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ളൂ. ഒ​പ്പം ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ചൈ​ന ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക​ണം. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ഗോ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ജ​യ മാ​ർ​ജി​ൻ കൂ​ടി വേ​ണം.

