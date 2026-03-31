    Football
    date_range 31 March 2026 6:57 AM IST
    date_range 31 March 2026 6:57 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ-ഹോ​ങ്കോ​ങ് മത്സരം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

    എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​കൊ​ച്ചി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: ക​ളം ഒ​രു​ങ്ങി, ക​ളി​ക്കാ​രും. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷ​മെ​ത്തു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ര​വം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​യ​രു​മ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലും വി​ണ്ണി​ലും നീ​ലി​മ പ​ര​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യും ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും ത​മ്മി​ലെ എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പ് അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ട് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി.

    ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നെ​ത്തു​ക. ഇ​ട​ക്കാ​ല പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ റോ​ബ​ർ​ട്ടോ ലൊ​സാ​ദ​യാ​ണ് ഹോ​ങ്കോ​ങ് ടീ​മി​നെ ക​ളി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ടീ​മി​ന്റെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ആ​ഷ്ലി വെ​സ്റ്റ് വു​ഡി​നെ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടു​ത്തി​ടെ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കോ​ച്ചാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ടീ​മി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ബി​ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം

    ​ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​മാ​ർ: ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു, ആ​ൽ​ബി​നോ ഗോ​മ​സ്, വി​ശാ​ൽ കെ​യ്ത്ത്. ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ: സ​​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്ക​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, അ​ഭി​ഷേ​ക് സി​ങ്, ആ​കാ​ശ് മി​ശ്ര, ബി​ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, നി​ഖി​ൽ പു​ജാ​രി, റോ​ഷ​ൻ സി​ങ്, രാ​ഹു​ൽ ബെ​ക്കെ. മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ​മാ​ർ: ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ്, ജീ​ക്സ​ൺ സി​ങ്, ലാ​ലെ​ങ്മാ​വി​യ റാ​ൽ​തെ, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്. സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​ർ: എ​ഡ്മ​ണ്ട് ലാ​ൽ​റി​ന്ദി​ക, ഫാ​റൂ​ഖ് ചൗ​ധ​രി, ലാ​ലി​യ​ൻ​സു​വാ​ല ചാ​ങ്തെ, ലി​സ്റ്റ​ൺ കൊ​ളാ​സോ, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, റ​ഹീം അ​ലി, റ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സ്.

    ജ​യം മാത്രം​ ലക്ഷ്യം -ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ടീം ​പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​കോ​ച്ച് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ. മ​റ്റൊ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​തി​ർ ടീം ​ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ക​ളി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക അ​ന്നേ​ര​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ട​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് പ്രേ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് -ഖാലിദ് ജ​മീ​ൽ പറഞ്ഞു.

    ‘എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​ധാ​നം’

    എ.​എ​ഫ്.​സി യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പോ​ലെ ഇ​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഹോ​ങ്കോ​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ റോ​ബ​ർ​ട്ടോ ലൊ​സാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ല്ല ഒ​രു മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ട​ക്കാ​ല പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ ത​നി​ക്കി​ത് പ്ര​ഥ​മ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​രം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കും. എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്തു ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തി​ന​ല്ല, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടീ​മി​ലെ താ​രം സു​ൻ മി​നും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:qualifier machKaloor stadiumFootball MatchAFC Asian Cup
    News Summary - AFC Asian Cup; India-Hong Kong match in Kochi today
