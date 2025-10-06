Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Oct 2025 2:03 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 2:03 PM IST

    മെസിയുടെ വരവ്; വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നില്ല; അതൃപ്​തിയിൽ ജില്ല ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ

    മെസിയുടെ വരവ്; വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നില്ല; അതൃപ്​തിയിൽ ജില്ല ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ
    കൊ​ച്ചി: ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​എ​ഫ്.​എ). മെ​സി​യും സം​ഘ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഡി.​എ​ഫ്.​എ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന അ​സോ. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രീ​തി​യി​ല​ല്ലാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തൃ​പ്തി​യും പ​ല​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​മേ​യ​വും പാ​സാ​ക്കി. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടീ​മി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും മ​ത്സ​ര​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു വി​വ​ര​വും ഇ​തേ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​സോ. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജു ചൂ​ള​യ്ക്ക​ൽ വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് കേ​ര​ള ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ (കെ.​എ​ഫ്.​എ) നി​ന്നോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പോ ക​ത്തി​ട​പാ​ടു​ക​ളോ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫി​ഫ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ടീം ​മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ടീം ​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ഫു​ട്ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും (എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്) കേ​ര​ള ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ​യും അ​റി​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത, നി​യ​മ​സാ​ധു​ത, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഡി.​എ​ഫ്.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ല​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളുെ​ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠേ​ന പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി കെ.​എ​ഫ്.​എ​യെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടീ​മി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട മ​ത്സ​ര​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്നോ സം​ഘാ​ട​ക​രി​ൽ നി​ന്നോ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു മ​ത്സ​രം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഫി​ഫ, എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്.

