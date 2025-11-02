Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    2 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 11:54 AM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഭാ​വി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശം ചോ​രാ​തെ​യാ​ണ് ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ സോ​ങ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ദോ​ഹ: ​ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. നാ​ളെ​യു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ -എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ നൂ​ർ, നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ യാ​ർ​ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ല​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും ചോ​രാ​തെ​യാ​ണ് ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് പ​ന്തു​രു​ളാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം എ​ട്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഡി​യ


    ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു​വ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ​ഗാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​വേ​ശോ​ജ്വ​ല​മാ​യ ഗാ​നം യു​വ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ലാ​ഗോ​സി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന യാ​ർ​ദ​ൻ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത -നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ യു​വ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്. ഭാ​വി​യി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ​പ്പോ​ലെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​നും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യാ​ർ​ദ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി ബോ​മ

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി ബോ​മ. മാ​സ്കോ​ട്ടി​ന്റെ പേ​രി​ന് അ​റ​ബി​യി​ൽ മൂ​ങ്ങ എ​ന്നാ​ണ് അ​ർ​ഥം. 1986 -2002 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ഞ്ച് ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളി​ൽ മെ​ക്സി​കോ, കോ​സ്റ്റാ​റി​ക, യു.​എ​സ്, നൈ​ജീ​രി​യ, ചൈ​ന എ​ന്നി​വ​യെ ന​യി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി​രു​ന്ന വെ​ലി​ബോ​ർ ‘ബോ​റ’ മി​ലു​ട്ടി​നോ​വി​ച്ചി​ന് ആ​ദ​ര​വു​മാ​യാ​ണ് ബോ​മ​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.




    ഖ​ത്ത​രി ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ര​വ​ധി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, 2004ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ സ്റ്റാ​ർ​സ് ലീ​ഗി​ന്റെ അ​ൽ സ​ദ്ദ് എ​സ്‌.​സി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. അ​തേ വ​ർ​ഷം അ​മീ​ർ ക​പ്പ് നേ​ടി​യ​ത് അ​ൽ സ​ദ്ദ് എ​സ്‌.​സി ആ​യി​രു​ന്നു. 2009 ൽ ​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​യ​ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 2022ൽ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

