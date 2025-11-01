Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:01 AM IST

    ഫിഫ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രതിഭ

    ഫിഫ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രതിഭ
    കൊ​ച്ചി: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ഞ്ചാ​ബ് അ​മൃ​ത്​​സ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള ടീ​മി​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി എ​സ്. രാ​ജേ​ഷി​നെ​ത്തേ​ടി ആ ​സ​ന്തോ​ഷ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തി​യ​ത്. എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഫി​ഫ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ടാ​ല​ൻ​റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ണ്ട​ർ-14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കൗ​മാ​ര​താ​രം.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ടീം ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തി വൈ​കാ​തെ പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി​ക്ക് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ഗ​ച്ചി​ബോ​ളി സ്റ്റേ​ഡി​യം കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ എ​ത്ത​ണം. ഉ​ള്ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫി​ഫ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന വി​വ​രം കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യെ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഏ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി പ‍റ​യു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 21 താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ട്ര​യ​ൽ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നീ​ണ്ട പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഞ്ഞു​മ്മ​ൽ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ് സ്കൂ​ളി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പാ​ർ​ത്തു എ​ന്നു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വി​ട​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ സു​ബോ​ധ് സു​കു​ൽ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പാ​ർ​ത്തു​വി​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി​യെ​ക്കൂ​ടാ​തെ മൂ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫി​ഫ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യി എ​ത്തു​ക. ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഏ​ലൂ​ർ ഡി​പ്പോ​ക്ക് സ​മീ​പം ‘കു​ട​ജാ​ദ്രി’​യി​ൽ കെ.​എ​സ്. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ​യും സ്നേ​ഹ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ​യും ഏ​ക മ​ക​നാ​യ പാ​ർ​ത്തു​വി​ന് കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യി​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​നം പ​ക​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

