    Posted On
    20 Dec 2025 12:04 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 12:05 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​നും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ്ര​ശം​സ

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​നും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ്ര​ശം​സ
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ ടീം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: 2025ലെ ​ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്.

    മൊ​റോ​ക്കോ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ വീ​ര്യ​വും മി​ക​വു​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം രാ​ജ്യം കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​ക​സ​ന​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മൊ​റോ​ക്കോ രാ​ജാ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​റാ​മ​ന് അ​യ​ച്ച അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ഷെ​യ്ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​ഥാ​നി​ക്കും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​വി​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് തു​ട​ർ​വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.​

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു​ഗോ​ളി​ന് വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. ഫി​ഫ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മു​ൻ​നി​ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

