Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:45 AM IST

    ഗെ​റ്റ്, സെ​റ്റ്, മൂ​വ്; ഫി​ഡെ ചെ​സ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ഗോ​വ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഗെ​റ്റ്, സെ​റ്റ്, മൂ​വ്; ഫി​ഡെ ചെ​സ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ഗോ​വ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    മ​ഡ്ഗാ​വ്: ഇ​ന്ത്യ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന ഫി​ഡെ ചെ​സ് ലോ​ക​ക​പ്പ് 11ാം പ​തി​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗോ​വ​യി​ലെ റ​യോ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 206 താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി​യു​ള്ള​ത്. ലോ​ക ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ജേ​താ​വ് ഡി. ​ഗു​കേ​ഷ​ട​ക്കം 24 പേ​ർ ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദി​വ്യ ദേ​ശ്മു​ഖാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഏ​ക വ​നി​ത. ര​ണ്ട് ചൈ​നീ​സ് വ​നി​താ താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെ ദി​വ്യ​യി​ലൊ​തു​ങ്ങി. വ​നി​താ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ജേ​ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ദി​വ്യ പു​രു​ഷ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങും.

    ഗു​കേ​ഷാ​ണ് ടോ​പ് സീ​ഡ്. മ​ല​യാ​ളി സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ​ക്കാ​ര​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ നി​ഹാ​ൽ സ​രി​നു​ണ്ട്. ആ​ർ. പ്ര​ഗ്നാ​ന​ന്ദ, അ​ർ​ജു​ൻ എ​റി​ഗെ​യ്സി, വി​ദി​ത് ഗു​ജ​റാ​ത്തി, പി. ​ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ, എ​സ്.​എ​ൽ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ര. ആ​ദ്യ നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലും സെ​മി ഫൈ​ന​ലും ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും. 2023ൽ ​പ്ര​ഗ്നാ​ന​ന്ദ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം മാ​ഗ്ന​സ് കാ​ൾ​സ​നാ​ണ് ജേ​താ​വാ​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ൾ​സ​ൻ, ഡി​ങ് ലി​റെ​ൻ, ഫാ​ബി​യാ​നോ ക​രു​വാ​ന, ഹി​കാ​റു ന​കാ​മു​റ, അ​ലി​റെ​സ ഫി​റൂ​ജ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ ക​ള​ത്തി​ലി​ല്ല. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ 2026ലെ ​കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഗു​കേ​ഷി​ന് എ​തി​രാ​ളി​യാ​യെ​ത്തു​ക.

    Girl in a jacket

