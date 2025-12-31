Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:52 AM IST

    എ​ഫ്.​ഐ.​എ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സു​ഹാ​റി​ൽ; ജ​നു​വ​രി 22 -24 വ​രെ

    എ​ഫ്.​ഐ.​എ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സു​ഹാ​റി​ൽ; ജ​നു​വ​രി 22 -24 വ​രെ
    എ​ഫ്.​ഐ.​എ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പിൽനി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 2026ലെ ​എ​ഫ്.​ഐ.​എ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് (മെ​ർ​ക്ക്) ഒ​മാ​ൻ എ​ഡി​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 22 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ സു​ഹാ​ർ എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. 215.44 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള 13 സ്പെ​ഷൽ സ്റ്റേ​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന റാ​ലി​യു​ടെ ആ​കെ ദൂ​രം 659.72 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ വേ​ഗ​മേ​റി​യ ച​ര​ൽ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.




    ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​മാ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ താ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ റ​വാ​ഹി, റാ​ലി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ സ​ജ്ദ്ജാ​ലി, കോ​ഴ്സ് ക്ലാ​ർ​ക്ക് ഹാ​നി ഷ​ബാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക -കാ​യി​ക -യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സു​ഹാ​ർ വാ​ലി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്, ടൊ​യോ​ട്ട ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും റാ​ലി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി 20ന് ​എ​സ്.​ഇ.​സി​യി​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും മ​റ്റും ന​ട​ക്കും. 21ന് ​റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സു​ഹാ​ർ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​ര​ശോ​ധ​നാ ഘ​ട്ടം ന​ട​ക്കും. 22ന് ​രാ​വി​ലെ 5.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഷേ​ക്ക് ഡൗ​ൺ സ്റ്റേ​ജോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന 2.52 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സു​ഹാ​ർ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റേ​ജാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.

    23ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പൂ​ർ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ർ റു​സൈ​സ് (15.42 കി.​മീ), അ​ർ റ​സ്സ (19.15 കി.​മീ), അ​ൽ ഉ​വൈ​ന (13.97 കി.​മീ) എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ജു​ക​ൾ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ വീ​തം ക​ട​ന്നു​പോ​കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് സു​ഹാ​റി​ൽ സ​ർ​വീ​സും റീ​ഗ്രൂ​പ്പും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ 24ന് ​അ​ൽ അ​കാ​ക് (25.25 കി.​മീ), യാ​ൻ​ബോ​വ (13.81 കി.​മീ), റ​ഹ​ബ് (18.86 കി.​മീ) എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. റ​ഹ​ബി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ട്ടം പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ജാ​യി​രി​ക്കും.

    1979ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ റാ​ലി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ മോ​ട്ടോ​ർ​സ്പോ​ർ​ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. 1984ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ മെ​ർ​ക്ക് സീ​സ​ണി​ൽ റാ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​സ​ർ സാ​ലെ അ​ൽ അ​ത്തി​യ്യ എ​ട്ട് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​റി​ച്ച റെ​ക്കോ​ഡ് ന​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ റ​വാ​ഹി അ​ടു​ത്തി​ടെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ജേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. റാ​ലി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 13ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    TAGS:Oman NewssuharFIA Rally Stargulf news malayalam
    News Summary - FIA Middle East Rally Championship in Suhar; January 22-24
