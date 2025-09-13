Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ലോകം പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ

    ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
    Neeraj Chopra
    നീ​ര​ജ് ചോപ്ര

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര​യെ​ന്ന നി​ത്യ ഹ​രി​ത നാ​യ​ക​ൻ വ​ന്ന​തി​ൽ പി​ന്നെ ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ​യും സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ചു​ണ​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മു​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജ​കു​മാ​ര​നാ​യി. ഇ​ന്ന് ടോ​ക്യോ ക​ളി​മു​റ്റ​ത്ത് ലോ​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ഡ​ൽ തേ​ടി അ​ങ്കം കു​റി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    നീ​ര​ജും കൂ​ടെ മൂ​ന്ന് പി​ള്ളേ​രും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ജാ​വ​ലി​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡ​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ. 2023ലെ ​ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 88.17 മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടി ചോ​പ്ര​യാ​യി​രു​ന്നു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം മാ​റോ​ടു ചേ​ർ​ത്ത​ത്. നി​ല​വി​ലെ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ പാ​ക് താ​രം അ​ർ​ഷാ​ദ് 87.82 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് അ​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യി.

    ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ​ജേ​ക്ക​ബ് വാ​ഡ്‍ലീ​ച്ച് (86.67 മീ​റ്റ​ർ) മൂ​ന്നാ​മ​തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജാ​വ​ലി​ൻ പാ​യി​ച്ചാ​ൽ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജാ​വ​ലി​നി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടു​ന്ന മൂ​ന്നാം താ​ര​മെ​ന്ന ച​രി​ത്രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​കും. ചോ​പ്ര​യു​ടെ കോ​ച്ച് കൂ​ടി​യാ​യ ജാ​ൻ സെ​ല​സ്നി (1993, 1995), ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​രു​ത്തു​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള 27കാ​ര​ൻ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് (2019, 2022) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​മ്പ് ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡ് തൊ​ട്ട​വ​ർ.

    ടോ​ക്യോ​യി​ലെ​ത്തി​യ 19 അം​ഗ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ചോ​പ്ര​ത​ന്നെ മെ​ഡ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. 2024ലെ ​പാ​രി​സ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ വ​ലി​യ ദൂ​രം കു​റി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണം തൊ​ട്ട അ​ർ​ഷാ​ദി​നെ​തി​രെ മ​ധു​ര പ്ര​തി​കാ​രം​കൂ​ടി ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ചോ​പ്ര ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. 2021ൽ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക് സ്വ​ർ​ണം മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത മൈ​താ​ന​മെ​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ജൂ​ലി​യ​ൻ വെ​ബ​ർ അ​ട​ക്കം ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്ത​രു​ടെ നി​ര​യെ പി​റ​കി​ലാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന വ​ലി​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ.

    മൂ​വ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ കെ​നി​യ​യു​ടെ 2015ലെ ​ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ ജൂ​ലി​യ​സ് യൂ​ഗോ, 2012ലെ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ കി​ഷോ​ൺ വാ​ൽ​കോ​ട്ട്, വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം വാ​ഡ്‍ലി​ച്, ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 91 മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ എ​റി​ഞ്ഞ് അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം ലൂ​യി​സ് ഡാ ​സി​ൽ​വ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം ടോ​ക്യോ​യി​ൽ അ​ങ്കം കു​റി​ക്കാ​നു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്ത ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ട്. ഫൈ​ന​ൽ പി​റ്റേ​ന്നും. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 90 മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ ദൂ​രം മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ 31കാ​ര​നാ​യ വെ​ബ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഫാ​വ​റി​റ്റ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. 91.51 മീ​റ്റ​ർ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡും താ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ 90 മീ​റ്റ​ർ പി​ന്നി​ട്ട ചോ​പ്ര പ​ക്ഷേ, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് അ​ത്ര​യും ദൂ​രം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ബ​റു​മാ​യി മു​ഖാ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ 3-1ന് ​ജ​ർ​മ​ൻ താ​രം​ത​ന്നെ മു​ന്നി​ൽ.

    ജാ​വ​ലി​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ട

    നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര​യോ​ളം ഇ​തു​വ​രെ​യും ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു​പേ​ർ​കൂ​ടി ഇ​തേ​യി​ന​ത്തി​ൽ അ​ങ്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ചി​ൻ യാ​ദ​വ്, യ​ശ്‍വീ​ർ സി​ങ്, രോ​ഹി​ത് യാ​ദ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ​വ​ർ. നാ​ലു​പേ​ർ ഇ​തേ​യി​ന​ത്തി​ൽ മ​​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ചോ​പ്ര വൈ​ൽ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് എ​ൻ​ട്രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ് വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    2023ൽ ​മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് കി​ഷോ​ർ ജെ​ന അ​ഞ്ചാ​മ​തും ഡി.​പി. മ​നു ആ​റാ​മ​തു​മാ​യി. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ അ​ന്നു റാ​ണി​യും ജാ​വ​ലി​ൻ എ​റി​യു​ന്നു​ണ്ട്. 3000മീ​റ്റ​ർ സ്റ്റീ​പ്ൾ ചേ​സി​ൽ പാ​രു​ൽ ചൗ​ധ​രി, പു​രു​ഷ ലോ​ങ്ജം​പി​ൽ മു​ര​ളി ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ, 5000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗു​ൽ​വീ​ർ സി​ങ്, പു​രു​ഷ ട്രി​പ്ൾ ജം​പി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ ചി​ത്ര​വേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ.

