Madhyamam
    Events
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 2:28 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 2:28 PM IST

    ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; സെ​വി​ല്ലെ​യും മെ​ലി​സ​യും വേ​ഗ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഹൈ​ജം​പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​ർ​വേ​ശ് കു​ശാ​രെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; സെ​വി​ല്ലെ​യും മെ​ലി​സ​യും വേ​ഗ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ഒ​ബ്ലി​ക് സെ​വി​ല്ലെ

    ടോ​ക്യോ: ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ഗ്ലാ​മ​ർ ഇ​ന​മാ​യ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ജ​മൈ​ക്ക​ക്കാ​ര​ൻ ഒ​ബ്ലി​ക് സെ​വി​ല്ലെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ മെ​ലി​സ ജെ​ഫേ​ഴ്സ​ൻ വു​ഡ​നും. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 9.77 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് സെ​വി​ല്ലെ ജേ​താ​വാ​യ​ത്. സ​ഹ​താ​രം കി​ഷാ​നെ തോം​പ്സ​ൻ (9.82) വെ​ള്ളി നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​എ​സി​ന്റെ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ നോ​ഹ ലൈ​ൽ​സ് (9.89) വെ​ങ്ക​ല​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ 10.61 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് മെ​ലി​സ പൊ​ന്ന​ണി​ഞ്ഞ​ത്. ജ​മൈ​ക്ക​യു​ടെ ടി​ന ക്ലൈ​റ്റ​ൻ (10.76) ര​ണ്ടാ​മ​തും സെ​ന്റ് ലൂ​സി​യ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ജൂ​ലി​യ​ൻ ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡ് (10.84) നാ​ലാ​മ​തു​മെ​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ യു.​എ​സി​ന്റെ ഷാ​കാ​രി റി​ച്ചാ​ർ​ഡ്സ​ണി​ന് (10.94) അ​ഞ്ചാം​സ്ഥാ​നം​കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    മെ​ലി​സ ജെ​ഫേ​ഴ്സ​ൻ വു​ഡ​ൻ

    വ​നി​ത മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ കെ​നി​യ​യു​ടെ പെ​രെ​സ് ജെ​പ്ചി​ർ​ചി​ർ സു​വ​ർ​ണ ജേ​ത്രി​യാ​യി. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യു​ടെ ടി​ഗ്സ്റ്റ് അ​സെ​ഫ​യു​മാ​യി ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. പെ​രെ​സ് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ 24 മി​നി​റ്റ് 43 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ലും അ​സെ​ഫ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ 24 മി​നി​റ്റ് 45 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. വ​നി​ത ഡി​സ്ക​സ് ത്രോ​യി​ൽ യു.​എ​സി​ന്റെ വ​ലാ​രീ അ​ൽ​മാ​നാ​ണ് (69.48) ചാ​മ്പ്യ​ൻ. വ​നി​ത ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ താ​ര ഡേ​വി​സ് വു​ഡ്ഹാ​ളും (7.13 മീ.) ​സ്വ​ർ​ണം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി കു​ശാ​രെ

    ര​ണ്ടാംദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഹൈ​ജം​പി​ൽ സ​ർ​വേ​ശ് അ​നി​ൽ കു​ശാ​രെ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര പ്ര​ക​ട​നം. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് കു​ശാ​രെ. യോ​ഗ്യ​ത മാ​ർ​ക്കാ​യ 2.25 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി​യാ​ണ് 12 പേ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് കു​ശാ​രെ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മെ​ഡ​ൽ​പ്പോ​രാ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ 10,000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഗു​ൽ​വീ​ർ സി​ങ് 16ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി. 29 മി​നി​റ്റ് 13.33 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ലാ​ണ് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ജി​മ്മി ഗ്രീ​സി​യ​ർ (28:55.77) സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. മ​ല‍യാ​ളി താ​രം എം. ​ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ലോ​ങ് ജം​പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന്

    5.45am വ​നി​ത 3000 മീ. ​സ്റ്റീ​പ്ൾ ചേ​സ് ഹീ​റ്റ്സ് -പാ​രു​ൾ ചൗ​ധ​രി, അ​ങ്കി​ത ധ്യാ​നി

    4.10pm പു​രു​ഷ ലോ​ങ് ജം​പ് യോ​ഗ്യ​ത -എം. ​ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ

    4.50pm പു​രു​ഷ 110 മീ. ​ഹ​ർ​ഡ്ൽ​സ് ഹീ​റ്റ്സ് -തേ​ജ​സ് ഷി​ർ​സെ

