സ്വർണം, വെള്ളി, വെങ്കലം; ഒരേയൊരു ട്രാക്കിൽ മൂന്ന് മെഡലുകൾ കൊയ്ത് വിദ്യ രാംരാജ്!text_fields
നഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കായി സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് താരം വിദ്യ രാംരാജ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയായ വിദ്യയുടെ സഹോദരി നിത്യ രാംരാജും മറ്റൊരു അത്ലറ്റാണ്. സ്വർണവും വെള്ളിയും വെങ്കലവുമടങ്ങുന്ന മെഡൽ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ട്രാക്കിലെ പുതിയ താരോദയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരി. ഇതിഹാസ താരം പി.ടി. ഉഷയുടെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് വിദ്യ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ 54.75 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് വിദ്യ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത്. 1984ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പി.ടി. ഉഷ സ്ഥാപിച്ച 55.42 സെക്കൻഡ് എന്ന ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് വിദ്യ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കാലം തകർക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന റെക്കോർഡുകളിലൊന്നാണിത്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിദ്യ കാഴ്ചവെച്ചത്. വനിതകളുടെ 4 x 400 മീറ്റർ റിലേ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് വിദ്യ സ്വർണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. മിക്സഡ് 4 x 400 മീറ്റർ റിലേ ഇനത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് താരം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ഇനമായ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡോടെയാണ് വിദ്യ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത്. വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും റിലേ മത്സരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് വിദ്യയുടെ കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ്. രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകത്ത് വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register