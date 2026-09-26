മെഡൽ ടൂർ; ഷോട്പുട്ടിൽ ടൂറിന് വെള്ളി, 400 മീറ്ററിൽ പ്രാചിക്ക് വെങ്കലംtext_fields
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്ലറ്റിക്സിൽ സ്വർണ ദാരിദ്ര്യം തുടരുന്നതിനിടെ മൂന്ന് മെഡൽ കൂടി സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. പുരുഷ ഷോട്പുട്ടിൽ തജീന്ദപാൽ സിങ് ടൂറിന്റെ ഹാട്രിക് സ്വർണ മോഹം പൊലിഞ്ഞെങ്കിലും താരത്തിന് വെള്ളി ലഭിച്ചു. പരിക്ക് അലട്ടുന്ന ടൂർ 20.64 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇറാന്റെ മുഹമ്മദ് റസ തയ്ബൈസ് (20.81) സ്വർണവും സൗദി അറേബ്യയുടെ മുഹമ്മദ് തൊലു (20.48) വെങ്കലവും നേടി. 2018ലും 2023ലും ടൂർ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം, വനിത 400 മീറ്റർ ഓട്ടം 53.21 സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചി ചൗധരി വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി. ബഹ്റൈന്റെ സൽവ നാസർ (49.20) ഗെയിംസ് റെക്കോഡോടെ സ്വർണവും ഇറാന്റെ സഹ്റ സാറ മനുജാൻ (52.38) വെള്ളിയും നേടി. മാരത്തണിലേതാണ് ഇന്നലത്തെ മൂന്നാം മെഡൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register